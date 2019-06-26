1+1: в Словении возмутились из-за того, что украинский борщ назвали русским супом

Украинку, живущую в Словении, возмутило то, что в ресторанах и супермаркетах страны борщ называют русским супом. Как передаёт «1+1», её поддержал кулинарный эксперт, заявивший, что борщ — это национальное украинское блюдо, которое нужно защищать и внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Замахнулись на борщ: в самом большом гипермаркете Словении национальное блюдо украинцев обозвали российским супом. Именно так его подают и в некоторых кафе. Возмущённая украинка Инна Демченко не стала такого терпеть. Она начала флешмоб, чтобы напомнить, чей на самом деле борщ.

ЦИТАТА: Прошу всех украинцев Словении, Украины и мира откликнуться и выставить у себя на странице хештег на английском, словенском или на языке страны, в которой вы живёте. Не будьте безразличными, поскольку речь идёт о нашей культуре и идентичности.

Кулинарный эксперт Евгений Хлопотенко заявил, что национальное блюдо нужно защищать и внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и официально зарегистрировать его как исключительно украинское блюдо.

ЦИТАТА: С одной стороны может показаться, что дело пустяковое, или какая разница, ведь это только еда. Но еда — это часть культурного наследия. Самый удобный способ идентифицировать и распространить информацию про какую-либо нацию.

Чуть ли не каждая страна Европы имеет своё аутентичное первое блюдо. В Венгрии это гуляш, во Франции — луковый суп и марсельский рыбный суп буйабес, в Польше — журек, в Испании — холодный суп-пюре из овощей гаспаччо. На Украине им должен быть борщ. В 2017 году он даже покорил Америку: на страницах известного авторитетного издания The New Yorker появился рецепт нашего каховского борща. Им поделилась украинка, профессиональный шеф-повар и блогер Оля Геркулес.

Однако в этом году на странице российской правительственной организации «Россотрудничество» в Facebook появилась публикация о том, что борщ — это самый главный российский суп. А про свои щи в России почему-то не вспомнили.

Дата выхода в эфир 25 июня 2019 года.