Daily Mai: эксперт рассказал всю правду о бананах и коричневых пятнах на них

Спортивный диетолог из Австралии Райан Пинто рассказал о том, как спелость банана влияет на пользу для организма человека, сообщает Daily Mail. Так, чем зеленее банан, тем меньше в нём содержится сахара, однако в процессе созревания фрукта в нём увеличивается количество полезных антиоксидантов и белка, который борется с раковыми заболеваниями.

Бананы как одни из самых дешёвых и питательных фруктов пользуются большой популярностью у потребителей. Кроме того, широко известна их польза для здоровья. Тем не менее, как пишет Daily Mail, немногие знают о влиянии спелости на содержащиеся в этих фруктах полезные свойства.

Однако австралийский спортивный диетолог Райан Пинто объяснил, какой вред несут переспелые бананы.

Так, по словам Пинто, зелёные бананы содержат немного короткоцепочечных углеводов, которые плохо или не полностью усваиваются, однако в них содержится большое количество крахмала, который может вызывать дискомфорт в животе и становиться причиной повышенного газообразования.

«Питательное вещество, которое называют «устойчивым» крахмалом, немного затрудняет работу пищеварительной системы. По этой же причине нам кажется, что мы быстро насыщаемся зелёными бананами», — отметил диетолог.

Тем менее именно на такие бананы призывает обратить внимание Пинто тех, кто хочет избежать резкого повышения уровня глюкозы в крови. Организм будет постепенно расщеплять крахмал до глюкозы, то есть уровень сахара в крови будет подниматься медленно.

В свою очередь, бананы жёлтого цвета содержат меньше крахмала, но больше сахара. При этом, так как они обладают более высоким гликемическим индексом, организму проще их переваривать.

«При меньшем количестве крахмала ваша пищеварительная система быстрее впитывает питательные вещества. К сожалению, чем более спелый банан, тем меньше в нём содержится питательных микроэлементов. Чтобы восполнить потерю, жёлтые бананы содержат больше антиоксидантов», — приводит Daily Mail слова Пинто.

При этом уровень сахара в бананах с коричневыми пятнами ещё выше. Такие пятна на кожуре являются показателем количества крахмала, который успел превратиться в глюкозу. Таким образом, «чем больше коричневых пятен на банане, тем выше в нём содержание сахара».

Однако, как отмечает эксперт по питанию, такие бананы богаты антиоксидантами, которые помогают бороться с раковыми заболеваниями. Дело в том, что эти пятна связаны с белком, который носит название «фактор некроза опухоли» и способствует борьбе со злокачественными образованиями.

Что касается почерневших бананов, в них почти весь крахмал уже превратился в сахар. Однако в таких фруктах тоже можно найти пользу для организма. Так, расщепление хлорофилла способствует увеличению содержания антиоксидантов.

«Все бананы содержат примерно 100 калорий, в них мало жира и много калия, витамина C, витамина B6 и пищевых волокон», — подытоживает диетолог.