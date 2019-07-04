MT: вместо пиццы и пива салаты с авокадо — с лишним весом американских военных планируют бороться новой диетой

Из-за растущих опасений, связанных с увеличением числа американских военных с лишним весом и потенциальным снижением боеготовности, эксперты Командования специальных операций ВС США предложили внедрить в армию новую диету. Как отмечает Military Times, возможно, военнослужащим придётся отказаться от богатых углеводами пиццы и пива в пользу одобренных мяса, рыбы и овощей.

Американским военным, в первую очередь спецназовцам, возможно, вскоре придётся привыкать к новой диете, сообщает Military Times. Скорее всего, если новая инициатива Командования специальных операций вступит в силу, военнослужащим придётся отказаться от пива и буррито и вместо них перейти на низкокалорийные коктейли и салаты с авокадо.

Первыми новую систему питания предстоит опробовать «морским котикам», представителям основного тактического подразделения Сил специальных операций ВМС США, а также другим военнослужащим, задействованным в подводных операциях.

Автором инициативы можно назвать директора по научной работе и инновационной деятельности Командования специальных операций Лизу Сандерс. Во время своего выступления в Университете штата Огайо она представила доклад, в котором содержатся рекомендации по переходу военных на кетодиету, в рамках которой необходимо потреблять как можно меньше углеводов и много жиров. Главный принцип такой диеты — лишить тело глюкозы, чтобы оно вошло в состояние «кетоза» и в качестве источника энергии начало использовать накопленный жир. По словам Сандерс, в кетозе человеческое тело иначе реагирует на кислородную недостаточность, и это даёт возможность дольше находиться на глубине под водой.

Как подчёркивает Military Times, предложение о новой диете связано с ростом опасений относительно увеличения числа военных с лишним весом и ожирением, поскольку это негативно сказывается на боеготовности. Однако с предписанием новой диеты не всё так просто, поскольку инициатива Сандерс вызывает вопросы, есть ли у армии юридическое и этическое право контролировать, как питаются военнослужащие круглые сутки.

Ведь, чтобы кетодиета была эффективной, её нужно придерживаться постоянно, даже в свободное от службы время и в отпуске, подчёркивает издание. Период восстановления организма и его возвращение в состояние кетоза после разгульных выходных с пивом и пиццей слишком длителен. Чтобы увидеть результаты, человек должен всё время поддерживать состояние кетоза, и это можно отслеживать по регулярным анализам, которые, вероятно, предстоит сдавать военным.

Если новая система питания будет внедряться на уровне всей армии, руководству придётся пересмотреть содержимое сухпайков. К примеру, с любимой многими пиццей с колбасками-пепперони придётся распрощаться. Ну хоть один несомненный плюс со сменой рациона будет заключаться в том, что носить одобренные кетодиетой продукты будет проще — жир весит меньше углеводов.

Произойдут и существенные изменения в меню в столовых на всех базах, где служат американские солдаты по всему миру: на место макарон придёт «паста» из цуккини, пюре из цветной капусты заменит картошку и рис, а вместо стоек с десертами и автоматов для мягкого мороженого появится ассортимент салатов, обильно сдобренных авокадо.

Впрочем, у внедрения новой диеты есть и ещё одна проблема — экономическая, поскольку такая система питания требует большего количества мяса, рыбы и овощей, а значит, может быть более дорогостоящей. На это должен выделяться соответствующий бюджет, который позволит военным поддерживать диету как на службе, так и в свободное время.