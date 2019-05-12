FAZ: вегетарианские бургеры не столь полезны, как кажется

Набравшие большую популярность «фейковые бургеры» на растительной основе, содержащие ненастоящее мясо, могут наносить вред здоровью, пишет Frankfurter Allgemeine. Подобная продукция разрабатывается в лабораториях и содержит много химических добавок. Негативные последствия может вызвать также и искусственное добавление протеина.

1 мая 2018 года фирма Beyond Meat разместила на бирже свои акции, которые тут же стали очень популярными, пишет Frankfurter Allgemeine. Продукция, выпускаемая фирмой, выглядит как мясо, на вкус как мясо, однако на деле мясом не является: как отмечает издание, подобная концепция обеспечивает компании огромное количество потребителей.

Фирме Beyond Meat уже 10 лет — в прошлом году её оборот составил $88 млрд. Основным продуктом являются бургеры на растительной основе: в США их можно найти на полках примерно 15 тыс. супермаркетов. При этом они продаются в мясных отделах, а не вместе с прочими вегетарианскими продуктами.

Beyond Meat не является единственным игроком на этом рынке, сообщает Frankfurter Allgemeine. «Фейк-бургеры» фирмы Impossible Burger продаются в ресторанах Burger King, а McDonalds тестирует продукцию Big Vegan TS.

Как пишет издание, бургеры на растительной основе стали очень популярны. Целевой группой таких бургеров являются не только вегетарианцы, но также и люди, придающие большое значение защите животных и окружающей среды. Но наиболее важный довод производителей заключается в том, что растительный вариант полезнее, чем настоящее мясо.

Однако не всё столь гладко, пишет Frankfurter Allgemeine: к примеру, состав подобных «фейковых бургеров» смогут понять лишь люди, знакомые с пищевой химией. И это не удивительно — такие бургеры разрабатываются в лабораториях. Что касается источника протеина, то для каких-то видов вегетарианских бургеров таковой является соя, для других — горох. По информации издания, искусственно добавленный в вегетарианские продукты протеин часто связывают c аллергическими шоками у детей.