Daily Telegraph: записка в бутылке из Барселоны доплыла до Москвы

Маленькая англичанка оставила послание в бутылке и бросила её в море около Барселоны, а через месяц ей пришёл ответ из Москвы, сообщает The Daily Telegraph. Девочка очень обрадовалась и подумала, что письмо доставили русалки, а эксперт считает, что чудо могло произойти благодаря подводному течению, хотя и признаёт, что обычно для этого необходимо больше времени.

Находясь на отдыхе в Испании, девочка из Великобритании бросила в море бутылку с запечатанным в ней письмом, а получила ответ из Москвы, пишет The Daily Telegraph. Бутылка преодолела расстояние 3220 км, чтобы очутиться в московской реке.

Как рассказывает британская газета, четырёхлетняя Тейлор Пауэлл отдыхала с семьёй в Санта-Сусанне близ Барселоны и бросила своё послание в море 19 мая. В бутылку она положила свою фотографию и записку: «Если вы найдёте эту фотографию, пожалуйста, пришлите фото и название вашей страны». Внизу девочка указала телефонный номер своего отца Ричи.

Тейлор очень удивилась, когда её отец получил сообщение из Москвы, где нашли бутылку. Саша и Алекс, пара из России, прислали ему фотографию записки и рассказали, что нашли её в Москве-реке. В качестве подтверждения Ричи попросил прислать геолокацию. «Когда я сказал Тейлор, что кто-то ответил на её письмо, её лицо тут же просияло. Она была очень счастлива, — поделился с изданием 31-летний отец. — Мы сказали Тейлор, что бутылку принесли русалки и акулы, потому что для неё появление письма в Москве — чистое волшебство».

Эдриан Нью, научный сотрудник из Национального океанографического центра, подтвердил The Daily Telegraph, что бутылка могла попасть в Россию по воде, однако, по его словам, обычно такое путешествие занимает больше времени. Он предполагает, что в Испании послание подхватило шельфовое течение, обогнуло Португалию, зашло в Бискайский залив, а потом через жёлоб Роколл к западу от Ирландии оказалось севернее Шотландии и Шетландских островов. Отсюда бутылка могла либо повернуть на юг и через Северное море попасть в Балтийское, либо продолжить свой путь вдоль северо-западного берега Норвегии на север России.