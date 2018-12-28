Euronews: французский пенсионер отправился в бочке через Атлантику

Жан-Жак Савен из Франции самостоятельно сконструировал специальную бочку, в которой отправился вплавь через Атлантику. Внутри бочка оборудована всем необходимым, однако у неё нет двигателя и она перемещается только за счёт течения. Семидесятилетний искатель приключений отплыл от Канарского архипелага и планирует за три месяца достичь Карибского моря, передаёт Euronews.

В бочке через Атлантику решил отправиться 70-летний Жан-Жак Савен. Путешествие началось в среду: французский искатель приключений отплыл от острова Иерро Канарского архипелага и надеется за три месяца достичь Карибского моря.

У бочки нет двигателя, Жан-Жак рассчитывает исключительно на силу течения. Первые сутки, как он сообщил французским СМИ, скорость его плавсредства составляла от двух до трёх километров в час. До воскресенья синоптики пообещали Жан-Жаку хорошую погоду.

Свою бочку длиной три метра, шириной два и весом почти в полтонны он сконструировал сам на крошечной верфи городка Арес в Аркашонском заливе. Внутри шесть квадратных метров оборудованы всем необходимым для долгого путешествия.

Есть у Жан-Жака и научная миссия: в середине пути он должен спустить на воду маяк неправительственной организации JCOMMOP по мониторингу за состоянием океанов.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2018 года.