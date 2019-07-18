Медики предупреждают: токсичная лазурь испанского озера опасна для здоровья

Озеро с кристально чистой на вид бирюзовой водой в испанской Галисии привлекает пользователей Instagram возможностью сделать снимки на живописном фоне, пишет The Local. Однако медики предостерегают: водоём образовался на месте бывшего карьера по добыче вольфрама, и даже кратковременное пребывание в токсичной воде опасно для здоровья.

Эксперты в Испании предостерегают об опасностях купания в «идиллических» бирюзовых водах озера в испанской Галисии, ставшего популярным среди пользователей сети Instagram, сообщает The Local.

Пользователи соцсети приезжают к озеру Монте-Неме — заполненному водой карьеру бывшей вольфрамовой шахты, — чтобы сфотографироваться рядом с кристально чистой на вид бирюзовой водой.

Un 'like' pode acabar en urxencias: por que non deberías bañarte en Monte Nemehttps://t.co/Nh7XKue4Xv pic.twitter.com/OSdWSgXOEk — GCiencia (@GC_GCiencia) July 12, 2019



Однако экспертам пришлось обнародовать предостережения о том, что попадание в воду причиняет вред здоровью, так как причина яркого голубого цвета — в химическом загрязнении. Ранее на этом участке земли в галисийском регионе Бергантиньос на северо-западе Испании добывали вольфрам, который используется при производстве лампочек и для закалки стали.

There's a similar story in Galicia (Spain) https://t.co/nXUj9kNFMB — María Sirgo (@msirgof) July 11, 2019



Как сообщается в статье, сырьё добывали здесь во времена Второй мировой войны по велению генерала Франсиско Франко, действовавшего по указанию Гитлера. Хотя карьер давно заброшен, в последнее время он приобрёл популярность среди туристов и привлекает пользователей Instagram, стремящихся сфотографировать его живописные воды.

Antón Sánchez lleva al Parlamento de Galicia la falta de control de la Xunta sobre las balsas mineras del Monte Neme https://t.co/SN5KjtVHp7 — Petón do Lobo (@PETONDOLOBO) July 17, 2019



Между тем, недавно одна из посетительниц озера рассказала журналистам, что уже через несколько секунд после захода в воду для фотосессии у неё появились сыпь и зуд. Медики предупреждают, что длительное воздействие токсинов в воде может стать причиной судорог и даже почечной недостаточности.

«Кратковременное воздействие, скорее всего, вызовет раздражение глаз и кожи, но длительное пребывание в воде и усвоение токсинов может вызвать проблемы с желудком, рвоту и диарею», — предупредил врач университетской больницы в соседней Ла-Корунье Мануэль Феррейро.

Местная лоббистская группа Salvemos Cabana призывает администрацию региона ограничить доступ к озеру и предупредить об опасностях, связанных с ним, сообщает The Local.