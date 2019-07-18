Медики предупреждают: токсичная лазурь испанского озера опасна для здоровья
Эксперты в Испании предостерегают об опасностях купания в «идиллических» бирюзовых водах озера в испанской Галисии, ставшего популярным среди пользователей сети Instagram, сообщает The Local.
Пользователи соцсети приезжают к озеру Монте-Неме — заполненному водой карьеру бывшей вольфрамовой шахты, — чтобы сфотографироваться рядом с кристально чистой на вид бирюзовой водой.
Un 'like' pode acabar en urxencias: por que non deberías bañarte en Monte Nemehttps://t.co/Nh7XKue4Xv pic.twitter.com/OSdWSgXOEk— GCiencia (@GC_GCiencia) July 12, 2019
Однако экспертам пришлось обнародовать предостережения о том, что попадание в воду причиняет вред здоровью, так как причина яркого голубого цвета — в химическом загрязнении. Ранее на этом участке земли в галисийском регионе Бергантиньос на северо-западе Испании добывали вольфрам, который используется при производстве лампочек и для закалки стали.
There's a similar story in Galicia (Spain) https://t.co/nXUj9kNFMB— María Sirgo (@msirgof) July 11, 2019
Как сообщается в статье, сырьё добывали здесь во времена Второй мировой войны по велению генерала Франсиско Франко, действовавшего по указанию Гитлера. Хотя карьер давно заброшен, в последнее время он приобрёл популярность среди туристов и привлекает пользователей Instagram, стремящихся сфотографировать его живописные воды.
Antón Sánchez lleva al Parlamento de Galicia la falta de control de la Xunta sobre las balsas mineras del Monte Neme https://t.co/SN5KjtVHp7— Petón do Lobo (@PETONDOLOBO) July 17, 2019
Между тем, недавно одна из посетительниц озера рассказала журналистам, что уже через несколько секунд после захода в воду для фотосессии у неё появились сыпь и зуд. Медики предупреждают, что длительное воздействие токсинов в воде может стать причиной судорог и даже почечной недостаточности.
«Кратковременное воздействие, скорее всего, вызовет раздражение глаз и кожи, но длительное пребывание в воде и усвоение токсинов может вызвать проблемы с желудком, рвоту и диарею», — предупредил врач университетской больницы в соседней Ла-Корунье Мануэль Феррейро.
Местная лоббистская группа Salvemos Cabana призывает администрацию региона ограничить доступ к озеру и предупредить об опасностях, связанных с ним, сообщает The Local.
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