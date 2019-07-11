Guardian: «сибирские Мальдивы» набирают популярность у местных жителей — несмотря на то что это слив отходов ТЭЦ
Пресс-секретарь Окружной прокуратуры Эльблонга Ивона Петровская заявила, что наиболее вероятной причиной смерти игрока женской сборной России по пляжному гандболу и кокманды «Ставрополье» Екатерины Королёвой является утопление.
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина. Соответствующее решение принято в ходе заседания.
В 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл хлопок газовоздушной смеси.
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова занял первое место на стартовом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT предложение советника украинского лидера Владимира Зеленского Никиты Потураева переименовать Россию и русский язык.
Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по фактам обстрелов граждан, в том числе журналистов телеканала «Звезда» в Донбассе.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Венесуэле в данный момент почти нет российского персонала.
В Центре цифровой экспертизы Роскачества заявили, что никто не застрахован от покупки гаджета с бракованной батареей, однако взрыва или возгорания девайса можно избежать. Соответствующие рекомендации опубликовала «Российская газета».
На открытии торгов в четверг, 11 июля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил обладателя титула организации среди тяжеловесов американца Даниэля Кормье с получением премии лучшему бойцу смешанных единоборств по версии ESPN.
Половину плитки тёмного шоколада можно есть каждый день без вреда для здоровья, но употреблять его лучше в первой половине дня.
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев в беседе с RT прокомментировал заявление советника Владимира Зеленского Никиты Потураева, который предложил переименовать Россию и русский язык.
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком мира по версии ESPN.
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергают данные о том, что катера пытались задержать британский танкер в Персидском заливе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы КСИР.
Счётная палата России обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь.
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера команды Маринато Гилерме.
Власти Харькова восстановили бюст маршала Жукова, который в начале июня был снесён националистами. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.
Сборная России сохранила пятое место в общем медальном зачёте после седьмого соревновательного дня ХХХ Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
Президент Боливии Эво Моралес прибыл 11 июля с рабочим визитом в Москву.
Три иранских катера предприняли попытку остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты-носителя Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане.
В Пакистане 11 человек погибли и 67 получили ранения при столкновении пассажирского поезда с грузовым.
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал предложение советника президента Украины, кандидата в депутаты от партии «Слуга народа» Никиты Потураева переименовать Россию и русский язык.
Генконсульство России в Греции проверяет сообщения СМИ о гибели российских туристов на полуострове Халкидики во время шторма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатов.
В Москве в четверг, 11 июля, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Специалисты отправили на орбиту захоронения блок выведения «Волга», доставивший на расчётные орбиты четыре космических аппарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Более 38 тыс. жителей Иркутской области, которые пострадали в результате наводнения, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Число заболевших в психоневрологическом диспансере в посёлке Эльбан под Хабаровском, где была зафиксирована вспышка кишечной инфекции, достигло 214 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя учреждения.
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Twitter поздравил в том числе командование Космических войск России с успешным запуском четырёх аппаратов с космодрома Плесецк.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в интервью РИА Новости выразил мнение, что «космическая гонка», существовавшая между СССР и США около 50 лет назад, не повторится.
Глава Министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в своём Twitter заявил, что считает стартовавший ранее процесс переговоров с оппозицией страны успешным.
Официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил Соединённых Штатов Билл Урбан в беседе с ТАСС рассказал, что в Пентагоне знают о распространённой СМИ информации по ситуации с попыткой задержания британского танкера представителями иранского КСИР.
Запуск ракеты лёгкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 Объединённых Арабских Эмиратов завершился неудачей.
Пять катеров, которые, как предполагается, могли принадлежать иранскому Корпусу стражей Исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Советник украинского лидера Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от партии «Слуга народа» Никита Потураев в эфире Ukrlife.TV предложил переименовать Россию и русский язык.
Последствия климатических катастроф, произошедших в Соединённых Штатах с начала текущего года, обошлись бюджету страны более чем в $1 млрд. Об этом информирует американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований.
Шесть иностранцев, среди которых двое россиян, погибли в результате шторма, обрушившегося на северную часть Греции, передаёт Reuters со ссылкой на местные власти.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон рассказал о переговорах с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко покинул место проведения массового мероприятия в городе Свалява Закарпатской области под оскорбительные выкрики местных жителей. Отмечается, что акция была приурочена к проведению предстоящих выборов в Раду.
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что продвижение в вопросе освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может произойти после выборов в Верховную раду.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что последняя группа детей, которых планируют вывезти из Ирака, будет состоять приблизительно из 30 человек.
Командующий 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию Ливийской национальной армии, генерал Али Салех аль-Катаани в беседе с РИА Новости заявил, что ЛНА успешно завершила первый этап наступления на Триполи.
В Министерстве обороны России сообщили, что четыре космических аппарата, которые ранее были запущены с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» и впоследствии выведены на расчётные орбиты, приняты на управление наземными средствами.
Неизвестный молодой человек пробрался на территорию Букингемского дворца. Как передаёт The Sun, впоследствии он был задержан сотрудниками полиции.
Представители Интерпола и сотрудники правоохранительных органов Уругвая задержали трёх предполагаемых граждан России, подозреваемых в оказании содействия итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы, передаёт Ecos.
Валерий Бутин, отец осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, в беседе с газетой «Известия» рассказал, что его дочь может вернуться на родину позднее запланированного срока.
В одной из пещер на юге Греции специалисты обнаружили череп Homo sapiens (человека разумного). По некоторым оценкам, его возраст превышает 210 тыс. лет, передаёт журнал Nature.
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, когда привезённых из Багдада в Москву детей направят домой.