NBC: к 2100 году человечество достигнет «мусорного пика»

Американцы составляют всего 5 процентов населения планеты, но создают почти треть всего мусора, сообщает NBC. При этом, как отмечает телеканал, во всех странах количество производимого мусора неуклонно растёт и продолжит расти до 2100 года.

Мы состоим из многого. И избавляемся тоже от многого. Начиная со стаканов для кофе и заканчивая коктейльными палочками. Быстро выбрасываемый мусор быстро становится большой проблемой. Зажмём носы и приглядимся, пока у нас ещё есть время.



Это «Мусорная страна». Мы глубоко изучим то, что мы выбрасываем и какие у этого последствия.



Мы мастера производить мусор. Каждый из нас оставляет около четырёх с половиной фунтов в день. Или около 1600 фунтов в год. Примерно столько весит двухместный автомобиль Smart или четыре пианино.



На самом деле, хотя мы, американцы, составляем всего 5 процентов мирового населения, мы создаём почти треть мирового мусора. Вес мусора, созданного нами за год, равен весу 1,2 миллиона синих китов.



И все мы, по всему миру, выбрасываем больше, чем когда-либо. В десять раз больше, чем век назад. И в ближайшие семь лет этот показатель удвоится. Так как же мы до такого дошли?



В среднем, большая часть того, что мы покупаем, выбрасывается всего через полгода. Некоторые товары «живут» не более шести секунд. Помните вертушки-антистресс? Сегодня их почти забыли, но два месяца они были на пике популярности. В результате, по оценкам, было продано 50 миллионов штук — и попутно оставлены тонны мусора.



Традиционные размеры спиннера — 3,6 дюйма на 3,5 дюйма. Толщина пластика полдюйма. Вес — 2,4 унции. Стандартная упаковка — маленькая картонная коробка со вставкой из формованного пластика, запечатанная примерно дюймом пластиковой ленты. Их завозят оптом — в картонных коробках бо́льших размеров.



Допустим, каждый дистрибьютор заказывает их в коробках весом 15 фунтов, по 100 штук в каждой. Итак, на проданные 50 миллионов спиннеров приходится 7,5 миллиона фунтов полигонных отходов — и это только сами игрушки; 0,6 миллиона фунтов маленьких картонных коробочек; 0,3 миллиона фунтов пластиковых вставок; 57,5 миллиона фунтов транспортных картонных коробок и 4,1 фута пластиковой ленты. И ещё больше косвенного ущерба — отходов, полученных в ходе маркетинга, транспортировки и упаковки.



И это — без учёта миллионов нераспроданных экземпляров, которые, вероятно, пылятся на складских стеллажах. Безделушки, которые не жалко выбросить, присоединяются к другим пластиковым недоразумениям современности. Всё это сегодня составляет чуть меньше половины нашего мусора.



Только подумайте обо всех упаковочных материалах вашего последнего заказа на Amazon или вашей последней почтовой посылки. Все эти одноразовые вещи быстро накапливаются, создавая проблемы в будущем. Примерно к 2100 году мы достигнем мусорного пика: вес мусора, проводимого каждый день, будет равен весу 73 тысяч синих китов. По прогнозам экспертов, на этой отметке мы и останемся. Но в любом случае это ужасно замусоренное будущее.



Во втором эпизоде мы копнём мусорный полигон глубже. А пока — задумайтесь, стоит ли выбрасывать эту лопату из магазина уценённых товаров, да и вообще что-либо…



Дата выхода в эфир 10 июля 2019 года.