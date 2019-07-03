Nature: отказавшись от мяса в кризис 90-х, жители бывшего СССР помогли экологии

Во время экономического кризиса, охватившего бывшие республики СССР, многие люди стали есть намного меньше мяса. Как отмечает Nature, это привело к сокращению объёмов производства животноводческой продукции и простаиванию трети сельхозугодий, в результате чего по сравнению с советскими показателями выбросы парниковых газов в атмосферу существенно снизились.

Развал Советского Союза в 1991 году привёл к масштабному снижению объёмов выбросов парниковых газов в атмосферу, утверждает в своей статье корреспондент Nature Куирин Ширмайер.

Как напоминает автор, очень скоро на постсоветском пространстве начался экономический кризис, и уровень жизни населения существенно снизился. В то время как при коммунизме мясо составляло большую часть рациона людей и, к примеру, в 1990 году советский гражданин съедал в среднем 32 кг говядины в год, что на 27% больше, чем в Западной Европе, и в четыре раза больше в соотношении с глобальной статистикой, с исчезновением СССР жители бывших советских республик стали есть намного меньше мяса и мясной продукции.

Когда из-за инфляции цены на потребительские товары взлетели, спрос на мясо стал падать, и объёмы производства животноводческой продукции — соответственно, сокращаться. По оценкам, где-то треть всех сельскохозяйственных угодий бывшего СССР оказалась не у дел.

Учёные из Института аграрного развития в Центральной и Восточной Европе имени Лейбница выяснили, что благодаря этим изменениям в экономике и культуре питания жителей постсоветского пространства в период с 1992-го по 2011 год объёмы выбросов углекислого газа сократились на 7,6 млрд тонн. Как отмечает Ширмайер, это число составляет одну четвёртую от выбросов углекислого газа, образовавшихся в результате вырубки дождевых лесов Амазонки за тот же период. На сегодня Россия выбрасывает в общей сложности 2,5 млрд тонн углекислого газа.

«После развала Советского Союза промышленное производство и выбросы от него существенно сократились, так что не стоит удивляться, что то же самое произошло и с потреблением и производством продуктов питания», — комментирует специалист Центра международных климатических исследований Осло Глен Петерс. Эксперт обратил внимание, что какая-то часть газов, не попавшая в атмосферу, может накапливаться в почве, поэтому существует риск, что выбросов будет больше, если земли вновь начнут возделывать.

На сегодня 14,5% парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу в результате человеческой деятельности, обеспечиваются животноводством, подчёркивает журналист. Больше всего газов образуется в результате производства говядины, поскольку для пастбищ нередко приходится вырубать леса.

Как показывает статистика в международной торговле, сегодня Россия вновь стала потреблять больше мяса, большую часть из которого она закупает в Южной Америке. Вместе с этим снова увеличиваются и объёмы выбросов углекислого газа.