SRF: в Швейцарии задумались над возрождением атомной энергетики — она экологичнее

На фоне климатических протестов по всему миру в Швейцарии задумались над возможностью использования мирного атома, сообщает SRF. Страна вышла из ядерной энергетики в 2011 году после аварии на АЭС Фукусима-1, но сейчас швейцарские политики вновь рассматривают её как экологичный источник электричества, ведь атомные станции не выделяют углекислый газ, объясняет швейцарский телеканал.

Завтра собрание делегатов Свободной демократической партии Швейцарии будет обсуждать новый курс партии с бóльшим акцентом на экологию. Одна из тем: строительство новых атомных электростанций. Это вызывает насторожённость. До недавних пару подобные дискусси в политике были запрещены, ведь всего два года назад избиратели проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций. Так как во время эксплуатации АЭС не выделяется углекислый газ, в нынешней дискуссии о климате атомная энергия вновь стала предметом обсуждения. Кто бы мог подумать, что после событий в Фукусиме такое возможно?

Ядерная катастрофа в японском городе Фукусима в марте 2011 года стала важной вехой в истории атомной энергетики — в том числе и для Швейцарии. Через всего два месяца федеральный совет Швейцарии принял решение о выходе из атомной энергетики.

ДОРИС ЛОЙТХАРД, член федерального совета: Нужны твёрдая воля и чёткий сигнал. Федеральный совет именно их сегодня и продемонстрировал. Поэтому, я считаю, что этот день вполне можно считать историческим.

Через два года принимается решение о закрытии атомной электростанции в коммуне Мюлеберг. В 2017 году граждане Швейцарии проголосовали за принятие энергетической стратегии до 2050 года. В её рамках планируется увеличить производство возобновляемой энергии с помощью воды, ветра и солнца. В то же время в энергетическом законе закрепляется запрет на строительство новых атомных электростанций.

ДОРИС ЛОЙТХАРД: Результат показывает, что наш народ выступает за новую энергетическую политику и против новых атомных электростанций.

Но потом пришла Грета (шведская школьница, в 15 лет начавшая протестовать возле шведского парламента, призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата. — ИноТВ), а вместе с ней экологические протесты. Темы углекислого газа и глобального потепления вдруг оказались у всех на устах, и теперь они определяют политическую повестку по всему миру. Атомные электростанции вновь рассматриваются как вариант. Так как они не выделяют углекислый газ, для некоторых вновь стало допустимым утверждение, что без атомной электроэнергии не получится добиться поставленных климатических целей и остановить глобальное потепление.

Дата выхода в эфир 21 июня 2019 года.