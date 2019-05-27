Le Monde: сжиженный природный газ скоро займёт ключевое место в геополитике

Объёмы потребления сжиженного природного газа ежегодно растут, а выход США, Китая и Японии в лидеры по применению газа меняет привычные географические границы его использования, пишет Le Monde. Экономический обозреватель газеты приходит к выводу, что в скором времени СПГ станет главной целью геополитики, а растущая конкуренция России и Соединённых Штатов за энергетический рынок Европы является подтверждением этой теории.

Сжиженный природный газ скоро займёт ведущее место в мировой экономике, считает экономический обозреватель Le Monde Набиль Ваким. По его мнению, в течение десятилетий рынок газа был поделён между тремя обширными географическими зонами: Северной Америкой, Европой вместе с Россией и Азией.

По исторически сложившейся традиции самые большие объёмы газа продавались в рамках долгосрочных контрактов, покрывающих десятки лет, и переправлялись по газопроводам. Однако для того, чтобы доставить голубое топливо на другой конец земного шара, необходима широко развитая инфраструктура: сначала приходится охлаждать товар до жидкого состояния при -161 °C, затем перевозить его в огромных танкерах, а по прибытии снова переводить в газообразную форму. Поэтому, поясняет обозреватель газеты, его называют сжиженным газом.

Эксперт отмечает, что в последнее время наблюдается «тихая революция», которая изменит мировой рынок в долгосрочной перспективе. Это объясняется многими факторами и прежде всего тем фактом, что потребление газа на мировом уровне продолжает существенно расти. Так, по данным Международного энергетического агентства, в 2018 году его использование увеличилось на 4,6% (в 2017 году этот показатель составлял 3%, что уже немало), а расход сжиженного природного газа ежегодно возрастает на 5% — и эта тенденция не будет идти на спад в ближайшие годы.

Как отмечает французское издание, во многих странах природный газ составляет значительную долю энергопотребления, и не только в теплоснабжении. Открытие в Соединённых Штатах огромных месторождений сланцевого газа резко снизило цены и привело к его широкому использованию в промышленности и производстве электроэнергии, составив серьёзную конкуренцию углю. Желание снизить негативное воздействие угля вынудило Пекин повысить импорт СПГ. В то же время Япония ввела запрет на работу атомных электростанций после катастрофы на Фукусиме и также закупает большие объёмы голубого топлива.

Таким образом, подытоживает эксперт, открытие новых рынков вывело торговлю природным газом за привычные рамки и стало основной геополитической задачей. США надеются убедить европейцев отдавать предпочтение их газу, а не добытому в России. Хотя на настоящий момент ЕС закупает лишь небольшие объёмы американского газа, в мае Дональд Трамп открыл новый терминал по его производству в Луизиане и расхваливал преимущества сжиженного газа перед вице-президентом Европейской комиссии, отвечающим за энергетическую политику.