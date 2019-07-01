Euronews: Япония снова открыла коммерческий китобойный промысел

Япония вышла из Международной китобойной комиссии и возобновила с 1 июля коммерческую охоту на китов, приостановленную в 1980-е годы после международного моратория. Это вызвало протесты со стороны защитников прав животных. Однако японские власти уверяют, что будут вести промысел только в своих территориальных водах и отлавливать только представителей тех видов китов, численности которых ничего не угрожает, передаёт Euronews.
Япония покидает Международную китобойную комиссию и возобновляет коммерческую ловлю китов в своих территориальных водах и исключительной экономической зоне. Власти страны утверждают, что местные рыбаки будут отлавливать только представителей тех видов китов, численности которых ничто не угрожает.
О выходе из Международной китобойной комиссии японское правительство объявило в декабре прошлого года, за что подверглось критике со стороны ряда государств. Тем временем в Лондоне у посольства Японии более 50 человек приняли участие в акции протеста против возобновления японцами коммерческого промысла китов. Демонстранты несли плакаты и выкрикивали призывы к защите этих морских млекопитающих.
В 1980-е годы, в соответствии с международным мораторием, Япония прекратила коммерческую охоту на китов. Однако затем она частично возобновила промысел, мотивируя решение необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими.
Мясо убитых животных при этом продаётся в японские рестораны и супермаркеты, что даёт основания противникам промысла китов сомневаться в научном характере этой деятельности. Однако в последнее время его потребление резко упало, несмотря на то что это часть культуры и жизни японцев с давних времён.
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