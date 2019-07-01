Euronews: Япония снова открыла коммерческий китобойный промысел

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17:20 Володин призвал к деполитизации работы межпарламентских структур Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал к деполитизации работы межпарламентских структур.

17:18 Туристов в Удмуртии призвали регистрироваться в МЧС перед выходом на маршруты Туристам в Удмуртии рекомендовали регистрироваться в МЧС перед выходом на маршруты.

17:16 В центре Петербурга пресекли работу нелегального казино В центре Санкт-Петербурга пресекли работу нелегального казино, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

17:11 Танкер ЧФ совершает переход в Средиземное море Танкер «Иван Бубнов» и плавмастерская ПМ-138 Черноморского флота совершают переход в Средиземное море, чтобы выполнить задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

17:11 Адвокат бывшей жены Глушакова рассказал об алиментах футболиста после перехода в «Ахмат» Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника Дениса Глушакова Дарьи, рассказал о сумме алиментов от футболиста после его перехода в грозненский «Ахмат».

17:06 Форум «Армия-2019» в ВВО посетили более 130 тысяч человек Военно-технический форум «Армия-2019» в Восточном военном округе посетили более 130 тыс. человек, сообщает Transsibinfo.com.

17:02 В Новороссийске прошли учения ЧФ по борьбе с диверсантами На Новороссийской базе Черноморского флота экипажи катеров «Грачонок» и «Раптор» провели учения по борьбе с диверсантами.

17:01 Толпа протестующих ворвалась в парламент Гонконга Толпа протестующих ворвалась в законодательную палату Гонконга после многочасовой акции протеста около здания, сообщает South China Morning Post.

17:00 Власти Севастополя поручили усилить мероприятия по охране общественного порядка Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил усилить мероприятия по охране общественного порядка. Данную тему обсудили на аппаратном совещании в городском правительстве.

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16:08 Глава МИД ФРГ назвал важным шагом разведение сил в Станице Луганской Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал важным шагом и «проблеском надежды» разведение сил в районе Станицы Луганской.

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16:01 Геркус рассказал, что отклонил предложение клуба РПЛ Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, что отклонил предложение о работе от одного из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

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15:15 В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского — Андрей Богдан.

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