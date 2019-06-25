NTD: освобождённые из океанариума белухи из России прославят исландский городок

Белухи Малыш Серый и Малыш Белый, которых выловили в российских водах и продали в океанариум Шанхая, через десять лет смогли вновь получить свободу. Британский фонд выкупил их и отправил в первый в мире китовый заповедник с открытой водой, расположенный рядом с исландским островом Хеймай. Местные жители уверены, что белухи привлекут внимание многих туристов, передаёт NTD.

На борту этого грузового самолёта — два ценных гостя: белухи Малыш Серый и Малыш Белый, вызволенные из Шанхайского океанариума. Они прибыли в исландский городок Кеблавик. Их перевозят в специальных контейнерах.



ДЖЕЙМС БЕРЛИ, сотрудник фонда SeeLifeTrust: Можете себе представить, сколько беспокойства и сложностей вызвал этот процесс! Этот день особенно важен не только для Белого и Серого, но и для многих людей. Было задействовано, вероятно, более ста человек.



Пару белух выловили в российских водах в двухлетнем возрасте и продали в Китай, где в течение десяти лет они выполняли трюки в океанариуме Шанхая. Потом аквариум приобрела британская корпорация, владелец которой выступает против содержания китов и дельфинов в неволе. Так началась недешёвая операция по их освобождению.



ЭНДИ БУЛ, глава фонда SeeLifeTrust: В настоящее время в аквариумах по всему миру содержат более 300 белух. Мы хотим показать, что способны подарить им более естественную среду, совсем другое будущее.



Новый дом белух — китовый заповедник в заливе Клетцвик рядом с исландским островом Хеймай, первый в мире с открытой водой. Его площадь — 32 тысячи квадратных метров.



Пока белухи 40 дней проведут в крытом бассейне. Их будут усиленно кормить, чтобы они набрали вес для теплоизоляции.



ТЕОДОРА ИОНА, природозащитница: Здесь гораздо больше глубина погружения, чем та, к которой они привыкли. Они могут делать всё, что хотят и когда хотят.



По оценкам Международного союза охраны природы, в арктических водах живут 135 тысяч белух. В российских водах их нередко вылавливают и продают в Китай по 150 тысяч долларов США.



Операция по вызволению сделала Малыша Серого и Малыша Белого знаменитыми на весь мир. Ожидается, что их прибытие в исландский заповедник привлечёт туристов в близлежащий городок. Местный туроператор уже начал бронировать туры.



Дата выхода в эфир 23 июня 2019 года.