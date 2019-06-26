Times: зловоние и крысы — мусорная проблема Рима выходит из-под контроля

Врачи советуют жителям Рима надевать перчатки перед выбросом отходов в уличные контейнеры и не подпускать к ним детей. По мнению специалистов, свалки мусора могут навредить здоровью горожан. Из-за неспособности решить проблему городские власти оказались под градом критики, сообщает The Times.

Врачи призывает жителей Рима не подпускать детей к зловонным переполненным мусорным контейнерам. Из-за снующих вокруг крыс и чаек эти несобранные нечистоты стали представлять опасность для здоровья, пишет The Times.

«Мы советуем не приближать к этим кучам мусора с детьми, которые рискуют поскользнуться и коснуться чего-либо», — заявил глава Ассоциации римских врачей Антонио Маджи. Он добавил, что взрослые должны надевать перчатки, прежде чем выбрасывать отходы в большие городские контейнеры на колёсиках, чтобы избежать распространения бактерий.

«Во время жары детским садам приходится закрывать окна из-за этого смрада. Подобная ситуация унизительна для Рима», — считает Массимилиано Тонелли. Он является одним из основателей блога Roma fa Schifo, который выступает против превращения итальянской столицы в помойку.

На этой неделе температура в Риме должна достигнуть +38 °С. Поэтому в адрес мэра города Вирджинии Раджи раздаются всё более настойчивые требования разобраться с проблемой сбора мусора, отмечает The Times.

Раджи, которая представляет популистское Движение пяти звёзд, победила на выборах 2016 года благодаря обещанию покончить с коррупцией и сделать работу городских служб более эффективной. Но теперь её со всех сторон критикуют из-за того, что плохо обслуживаемые станции метро закрываются, автобусы загораются, неподрезанные деревья падают, а парки зарастают. Ситуацию осложняет то, что в декабре в ключевом центре сбора и переработки мусора произошёл чудовищный пожар, подчёркивает издание.

Мэр публично связала мусорный кризис с вандалами, которые подожгли несколько сотен контейнеров в этом и прошлом году. Но в приватной беседе, которая просочилась в СМИ, она также возлагала вину на неэффективность фирмы Ama, занимающейся сбором отходов, и профсоюзы.

«Мне приходится иметь дело с практически бесконтрольным городом. Профсоюзы делают всё, что им, чёрт возьми, вздумается», — сетовала Раджи.

Почти 1000 из 7794 работников Ama ежедневно отсутствуют на работе. Они либо берут больничный, либо отпрашиваются для ухода за пожилыми родственниками. Кроме того, при наборе фирма руководствуется не личными качествами соискателя, а его связями. «В Ama говорят, что каждый её дворник знаком с тремя кардиналами», — заявляет бывший менеджер компании.

По словам собеседника издания, самая серьёзная проблема в том, что Движение пяти звёзд уволило из Ama порядка 20 опытных руководителей, которым оно не доверяло. «В результате компания стала неуправляемой. Теперь там царит анархия», — поясняет менеджер.