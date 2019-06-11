Times: Ватикан назвал трансгендерные теории противоестественными

Римская католическая церковь выступила против идеи, что люди могут менять или выбирать свой пол. В новом пособии для своих учебных заведений представители Ватикана приветствуют борьбу с дискриминацией, но предостерегают правозащитников от стремления выставить различия между мужчинами и женщинами всего лишь следствием исторических и культурных обстоятельств, сообщает The Times.

Ватикан отверг идею, что люди могут менять или выбирать свой пол. Более того, по словам представителей римской католической церкви, подобные взгляды «уничтожают саму концепцию природы», пишет The Times.

Как поясняет издание, накануне ведомство Ватикана, курирующие католические школы и университеты, опубликовало учебное руководство для священников и учителей «Он создал их мужчиной и женщиной». В этом пособии рассказывается о «кризисе образования», касающемся половых вопросов, и критикуется «путаные» теории, согласно которым гендер и сексуальность могут быть «изменчивыми».

Авторы документа подчёркивают, что католическая церковь поддерживает «заслуживающие похвалы желание бороться с несправедливой дискриминацией». В то же время они предостерегают от «стремления нивелировать различия между мужчинами и женщинами, изображая их всего лишь результатом исторических и культурных обстоятельств».

Группа New Ways Ministry, которая представляет интересы католиков в ЛГБТ-сообществе, назвали пособие Ватикана «вредным инструметном». Участники организации уверены, что этот документ будет использоваться не только против трансгендеров, но и против гомосексуалистов с бисексуалами, отмечает The Times.