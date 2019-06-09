Libération: Франция стала лидером по производству пластикового мусора в Средиземноморье

Франция оказалась лидером в списке стран, производящих наибольшее число пластиковых отходов в Средиземноморском регионе и ответственной за выброс более 10 тыс. тонн пластика в море, сообщает Libération. Как поясняют авторы доклада, главной причиной попадания пластикового мусора в воды Средиземного моря является туристическая деятельность, а также плохо организованная система утилизации отходов в этом регионе страны.

Франция оказалась лидером в списке стран, производящих наибольшее число пластиковых отходов в Средиземноморском регионе, более 10 тыс. тонн из которых прибиваются к морским берегам, сообщает Libération, ссылаясь на доклад, опубликованный в пятницу Фондом защиты дикой природы (WWF).

Так, в 2016 году Франция произвела 4,5 млн тонн пластиковых отходов, что в пересчёте на каждого жителя составляет 66,6 кг. Однако, если собрано было 98% пластикового мусора, всего 22% было отправлено на переработку, отмечается в документе. При этом 2% оставшихся пластиковых отходов означают, что 80 тыс. тонн мусора «растворяются в природе», 11,2 тыс. тонн из которых, по подсчётам WWF, попадают в море.

Как поясняют авторы доклада, основная причина попадания отходов море — «плохая организация утилизации мусора и влияние туристической и рекреационной деятельности» в прибрежных зонах. Концентрация пластиковых отходов особенно высока вблизи Марселя, Ниццы и Корсики, что объясняется привлекательностью этих регионов для туристов, а также несовершенством системы переработки мусора в средиземноморских департаментах, отмечает издание. По словам авторов доклада WWF, в данных регионах также наблюдается большое число мусорных свалок, в том числе, под открытым небом.

Помимо загрязнения окружающей среды и влияния пластикового мусора на флору и фауну существуют и другие проблемы, решение которых обходится дорого, предупреждает организация. Так, ущерб для рыбной ловли (от попадания пластика в моторы и винты судов) оценивается в €12 млн, для морской торговли — в €21 млн, а для туризма — в €40 млн. Стоимость очистки берегов составляет около €3 млн.

Для решения проблемы президент французского отделения Фонда защиты дикой природы Изабель Отиссье считает необходимым добиться «нулевого исчезновения» мусора в природной среде и стимулировать повторное использование пластиковой продукции, в частности, тары. Что касается обещания президента страны Эммануэля Макрона добиться стопроцентной переработки пластика к 2025 году, Отиссье относится к нему скептически. По её словам, лучше было бы поставить целью снижение потребления пластиковой продукции в стране на некоторое количество процентов. Помимо этого необходимо, чтобы промышленность предложила альтернативу пластику, а также обеспечить сбор мусора в местах его образования — на земле и в реках. При этом Отиссье не верит в предложения собирать пластиковый мусор в океанах: «Прочёсывать море никто не будет», — уверена глава французского отделения WWF.