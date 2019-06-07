NTD: непальские альпинисты убрали с Эвереста четыре тела и тонны мусора

Непальские альпинисты провели «большую уборку» на склонах самой высокой в мире горы Эверест. Из-за наплыва туристов там появляется всё больше мусора, и в результате склоны Эвереста просто усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками и верёвками, пластиковыми упаковками и человеческими экскрементами. Кроме тонн мусора, непальцам также удалось спустить вниз тела четырёх погибших альпинистов, передаёт NTD.
11 тонн застарелого мусора, а также тела четверых погибших — таковы находки после «большой уборки», которую непальские альпинисты провели на горе Эверест и на подходах к её базовому лагерю. Эверест — самая высокая гора в мире, её высота — 8850 метров.
Непалу экспедиции на неё приносят большой доход, однако у этого есть и обратная сторона — горы мусора на склонах. По словам альпинистов, склоны усеяны использованными кислородными баллонами, порванными палатками, верёвками, сломанными лестницами, банками, пластиковыми обёртками, а также человеческими экскрементами.
АНГ ДОРДЖЕ ШЕРПА, глава комитета по контролю загрязнений: Нужно уменьшить число альпинистов. Потому что площадь сильного загрязнения, которое они принесли, увеличилась с 600 до 800 метров над базовым лагерем.
Мусор копится на Эвересте годами. Там также продолжают лежать тела около 300 человек, погибших на склонах за последнее столетие. Зимой всё это покрыто снегом, однако летом частично обнажается. Иногда тела лежат лишь в нескольких метрах от главной туристической тропы. Спустить их с горы — задача часто очень дорогая и почти невыполнимая.
В мае на непальской стороне Эвереста погибло ещё девять альпинистов, и двое — на тибетской. Одной из причин гибели людей называют то, что желающих совершить восхождение стало слишком много. Люди вынуждены подолгу ждать в очереди на большой высоте, где мало кислорода. Организм некоторых просто не выдерживает.
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