Daily Telegraph: перегруженность склонов Эвереста приводит к трагедиям

Чрезвычайная популярность Эвереста среди альпинистов привела к тому, что на склонах горы образовались «людские пробки», пишет The Daily Telegraph. В минувший четверг стало известно о смерти двух скалолазов: основной причиной их гибели называют длительное ожидание на большой высоте, чреватое высотной болезнью и физическим истощением.

На этой неделе сотни альпинистов застряли в людской пробке на вершине высочайшей горы мира, сообщает TheDaily Telegraph.

Минувший четверг стал одним из самых людных в истории горы Эверест, отмечает издание: примерно 300 скалолазов воспользовались хорошими погодными условиями для восхождения на вершину. В результате образовалась пробка, из-за которой альпинисты часами оставались на большой высоте. Кроме того, считается, что загруженность склонов могла стать причиной смерти двух альпинистов.

Известный искатель приключений и телеведущий Бен Фогл призвал Непал и Китай ограничить количество альпинистов путём введения лотереи на восхождение.

Как сообщает The Daily Telegraph, альпинисты Дональд Линн Кэш и Анджали Кулкарни погибли в минувший четверг во время спуска с вершины. По словам шерпы, возглавлявшего экспедицию, Кулкарни умерла от истощения. «Андажли и её муж были вынуждены ждать несколько часов, перед тем как достичь вершины, из-за очередей на склонах Эвереста», — приводит издание слова шерпы. В результате супруги смогли достичь вершины, но были изнурены.

Что касается Дональда Кэша, то шерпа его экспедиции заявил, что после долгих часов ожидания у Кэша начался приступ высотной болезни. По словам Шерпы, причиной смерти Кэша, вне всякого сомнения, стала загруженность склонов.

Издание пишет, что горные склоны на высоте, превышающей 8 тысяч метров, считаются опасными из-за вредного эффекта, вызываемого нехваткой кислорода. В таких условиях долгое ожидание чревато высотной болезнью, обморожением и истощением.

Эверест, предоставляющий незабываемый опыт восхождения, привлекает всё больше посетителей, отмечает The Daily Telegraph: кроме того, перегруженность склонов обуславливается коротким скалолазным сезоном, который может быть ещё сильнее сокращён из-за плохой погоды.

Согласно информации издания, ранее Китай объявил о том, что число альпинистов с разрешением на восхождение с северной стороны Эвереста будет сокращено на треть из-за проведения генеральной уборки склонов.