Daily Telegraph: перегруженность склонов Эвереста приводит к трагедиям
На этой неделе сотни альпинистов застряли в людской пробке на вершине высочайшей горы мира, сообщает TheDaily Telegraph.
На этой неделе сотни альпинистов застряли в людской пробке на вершине высочайшей горы мира, сообщает TheDaily Telegraph.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление депутата Европарламента Натана Гилла, который призвал Украину стремиться к переговорам с Россией, так как это «вопрос номер один».
Голкипер сборной Финляндии по хоккею Кевин Ланкинен прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
В МИД Германии призвали Россию прислушаться к решению Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение границы.
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен рассказал об особенностях подготовки к матчу с командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Нападающий сборной Финляндии по хоккею Каапо Какко прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
В Московской области в ближайшие часы ожидается ветер с порывами до 18 м/c, сильный дождь и гроза. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал поражение национальной сборной от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.
Голкипер сборной России по хоккею Андрей Василевский прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Защитник сборной России по хоккею Михаил Сергачёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Депутат Европарламента Натан Гилл призвал Украину стремиться к переговорам с Россией, так как это «вопрос номер один».
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии определил лучших игроков сборной России на турнире.
В пресс-службе Минпромторга заявили, что новый российский атомный ледокол «Урал» проекта 22220 будет сдан заказчику в августе 2022 года. Об этом информирует РИА Новости.
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв заявил, что не винит своих подопечных в поражении от национальной команды в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Сирийские военнослужащие уничтожили ракетные установки террористов на севере провинции Хама. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв ответил на вопрос о мотивации его подопечных перед матчем за бронзу чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Сборная России потерпела поражение от команды Финляндии со счётом 1:0 в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал RT решение Министерства иностранных дел Украины выразить протест в связи с визитом спикера Госдумы Вячеслава Володина в Крым.
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Защитник сборной Финляндии по хоккею Петтери Линдбом прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Нападающий сборной Финляндии по хоккею Кристиан Куусела прокомментировал победу над национальной командой России в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своём Twitter прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву по инциденту в Керченском проливе.
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев высказал мнение о причине поражения от команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
Нападающий Кирилл Капризов признан лучшим игроком сборной России в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2019 года с национальной командой Финляндии.
Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал о встрече с краснодарским журналистом Кириллом Гурьевым, который ранее вызвал его на дуэль.
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Первого заместителя главы администрации Балашихи арестовали по обвинению в получении взятки в размере 4 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
Сборная Финляндии открыла счёт в матче 1/2 финала с национальной командой России на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер поддержал решение Международного трибунала по морскому праву об освобождении украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов подвёл итоги второго периода полуфинала чемпионата мира 2019 года между сборными России и Финляндии.
Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов подвёл итоги первых 40 минут полуфинала чемпионата мира по хоккею с национальной командой Финляндии.
Российская сторона получила приглашение на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя посольства России.
После двух периодов полуфинального матча чемпионата мира по хоккею сборная России по хоккею нанесла по воротам команды Финляндии меньше бросков.
Президент США Дональд Трамп во время визита в Японию заявил о намерении сделать торговлю Вашингтона с Токио «более честной».
Сборная России по хоккею впервые на турнире не смогла отметиться заброшенными шайбами в первых двух периодах матча на чемпионате мира 2019 года, который проходит в Словакии.
Сборные России и Финляндии играют вничью по итогам второго периода полуфинала чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко порекомендовал администрации нового главы государства Владимира Зеленского не ждать «импульса от общества» в вопросе освобождения моряков, задержанных Россией за нарушение границы.
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes занял первое место в квалификации шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.
Одиннадцать человек госпитализированы после ДТП с участием фуры и микроавтобуса в Саратовской области. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Игорь Ларионов подвёл итоги первого периода полуфинала чемпионата мира 2019 года между сборными России и Финляндии.
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Крым. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
После стартовых 20 минут полуфинального матча чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии счёт не открыт.
Защитник финской команды Петтери Линдбом покинул площадку и отправился в раздевалку для оказания медицинской помощи.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением распространить программу «Безопасный город», которая позволяет с помощью камер распознавать лица, на всю Россию.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов находится на арене имени Ондрея Непелы и поддерживает сборную России в матче полуфинала чемпионата мира, в котором подопечные Ильи Воробьёва встречаются с командой Финляндии.
Транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом с повреждением тросом самолёта, летевшего из Москвы в Ижевск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.