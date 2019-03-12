Euronews: россияне оказались самыми быстрыми альпинистами в мире

На чемпионате мира по ледолазанию в Кирове российская сборная завоевала абсолютное первое место в командном зачёте. При этом россияне заняли весь пьедестал почёта в мужском и женском соревнованиях в дисциплине «скорость», а в дисциплине «трудность» уступили лишь одно призовое место иностранцам, передаёт Euronews.

Сборная России победила в командном зачёте чемпионата мира по ледолазанию, прошедшем в Кирове. За звание лучших 78 спортсменов из 21 страны мира боролись в течение трёх дней.

В дисциплине «скорость» в женском и мужском соревнованиях весь пьедестал почёта заняли представители российской сборной. У женщин лучшими стали Мария Толоконина, Наталья Савицкая и Валерия Богдан. У мужчин первые три места — за Владиславом Юрловым, Антоном Сухаревым и Антоном Немовым.

В дисциплине «трудность» среди мужчин лучшими вновь оказались российские спортсмены: первое место у Николая Кузовлева, второе — у Максима Томилова, третье — у Алексея Маршалова. Среди женщин первое место заняла спортсменка из Южной Кореи Шин Вун Сен, обойдя россиянку Марию Толоконину на 0,11 секунды. Третье место за Марьям Филипповой, также из России.

Дата выхода в эфир 11 марта 2019 года.