Frankfurter Allgemeine: массовое покорение Эвереста превратилось в «смертельную гонку»

Массовый наплыв альпинистов к горе Эверест превратил экспедиции на её вершину в «смертельную гонку», сообщает Frankfurter Allgemeine. На пути к самой высокой точки мира образуются пробки, люди толкаются и погибают из-за плохой подготовки или недобросовестных агентств. Только в этом сезоне в списках жертв оказалось больше десяти человек.

Экстремальные впечатления для масс. Для многих альпинистов подняться на гору Эверест высотой 8850 — это мечта всей жизни. Но риски высоки. По пути к самой высокой вершине мира постоянно погибают люди. 18-летний Риза Али из Индии рассказал о напряжённых ситуациях, которые возникали во время его экспедиции.

РИЗА АЛИ, альпинист: Это превратилось в смертельную гонку. Возникла большая пробка и люди толкали друг друга. Даже те, кто уже не справлялся. Они это просто делают, пытаются добраться до вершины, но вместо этого погибают.

И немецкий альпинист Давид Готлар предостерегает от массового наплыва, который может привести к опасным для жизни задержкам на горе. Многие просто недостаточно натренированы и подготовлены, утверждает 40-летний мужчина.

ДАВИД ГОТЛАР, альпинист: На вершине всегда так много людей, а потом они застревают в очереди. Если в довесок к этому вы ещё и неправильно рассчитали риски, наняли дешёвого специалиста по снабжению, который, к примеру, сэкономил на дополнительном баллоне с кислородом, или нашёл плохих проводников, то всё может пойти наперекосяк. Если бы все выбирали только агентства, ответственно относящиеся к своему делу, то никто бы не погибал.

Альпинисты уже давно требуют, чтобы правительство Непала ограничило число экспедиций к горе Эверест. После первого покорения в 1953 году на вершину удалось взойти почти 5000 альпинистам. Порядка 300 погибли, пытаясь это сделать. Только в этом сезоне, по данным на понедельник, погибло больше десяти человек.

В конце мая сезон экспедиций на Эверест закончится. Между прочем Ризу Али пришлось отказаться от своей мечты на прошлой неделе. Он не дошёл до вершины 1000 метров, как у него возникли проблемы с кислородным прибором. По его словам, решение вернуться назад в такой близости от цели было самым тяжёлым в его жизни. Зато ему удалось эту жизнь сохранить.

Дата выхода в эфир 28 мая 2019 года