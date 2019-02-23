1+1 Оригинал

1+1: Украина теряет людей из-за высокой смертности и низкой рождаемости

Материал представлен в переводе ИноТВ
Смертность на Украине превысила рождаемость почти в два раза. Как передаёт «1+1», по данным Государственной службы статистики, сейчас в стране проживают всего 42 миллиона человек, что на шесть миллионов меньше, чем по результатам предыдущей переписи. Но и эта цифра постоянно сокращается.
Нас не 52 миллиона и даже не 48, как утверждалось в последней официальной переписи. По состоянию на начало года Государственная служба статистики насчитала 42 миллиона 153 тысячи украинцев. И эта цифра постоянно сокращается, поскольку сейчас умирают в два раза больше людей, чем рождается. «1+1»
 
К примеру, в прошлом году на полмиллиона умерших пришлось около 300 тысяч рождённых детей. Более 3 миллионов украинцев выехали на работу за рубеж. Однако все эти цифры приводятся без учёта данных с временно оккупированных территорий — Донецка, Луганска и Крыма.
 
Дата выхода в эфир 21 февраля 2019 года. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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1+1 Украина Европа
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