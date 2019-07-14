TF1: сибиряки ездят на бирюзовое озеро, несмотря на предупреждение о токсичности

Под Новосибирском туристы полюбили озеро бирюзового цвета, в котором они делают красивые фотографии. Однако этот водоём — слив для ближайшей теплоэлектростанции, и в нём много тяжёлых металлов, а также повышенная кислотность, передаёт TF1. Руководство ТЭЦ установило предупреждения, но посетителей всё равно много.

Сибирь, как вы увидите, родина всяческих достопримечательностей. Эта бирюзовая вода неожиданно напоминает Мальдивы. И многим непреодолимо хочется там искупаться. Но причина такого цвета далеко не так гламурна. Репортаж Софи де Вессьер.

Эта местность выглядит вдохновляюще. Тут позируют на фоне бирюзово-голубой воды. Уже какое-то время об этом месте много говорят. В соцсетях фестиваль: каждый хочет себе фотографию на память: молодожёны, любители йоги и бикини. Конкурс клише. Но если посмотреть сверху, то вот, что мы увидим: теплоэлектростанцию и её малопривлекательные объекты.

АЛЁНА, фотограф: Стала наводить справки и узнала, что это промышленные отходы. Оказалось, что это ядовитая жидкость. Возможно, даже воздух может быть ядовитый.

Вода голубая из-за примеси оксида кальция. Озеро — это на самом деле слив для теплоэлектростанции.

Этот мужчина дорого заплатил за оригинальное фото. Он пожаловался на раздражение на коже. Специалисты делают всё новые предупреждения: лучше избегать любых контактов с водой.

ДМИТРИЙ ШАКОВ, специалист по защите окружающей среды: Если эта вода попадает на кожу, или если выпьешь, могут быть аллергические реакции, даже химический ожог. Вода насыщена очень тяжёлыми металлами, и превосходит допустимые уровни.

Завод установил объявления, где говорится об опасности. Там даже выпустили заявление: вода якобы не ядовитая, но содержит высокий уровень кислотности. Но туристов это не беспокоит. Место продолжает их привлекать.

Дата выхода в эфир 13 июля 2019 года.