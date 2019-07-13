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Euronews: за трансляцией с пандами из Московского зоопарка следят десятки тысяч зрителей
Московский зоопарк организовал интернет-трансляцию из вольера двух гигантских панд, которые этой весной прибыли из Китая. У их вольеров в зоопарке нет отбоя от посетителей даже в будние дни. Но теперь за жизнью Жуи и Диндин могут наблюдать через интернет и тысячи зрителей со всего мира, передаёт Euronews.

Московский зоопарк открыл «видео-окно» в жилище двух гигантских панд, привезённых в Россию из Китая. За чёрно-белыми медведями Жуи и Диндин теперь можно следить в режиме онлайн из любой точки планеты. Трансляцию ведут восемь камер.  

Панды поселились в Москве 29 апреля, и у их вольеров нет отбоя от посетителей даже в будние дни. 

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Специально приехали в Москву, чтобы сходить в зоопарк, сводить ребёнка и показать панд.  

МАЛЬЧИК: Прикольная! Интересная! Плюшевая!  

КОРРЕСПОНДЕНТ: Вы знаете, что зоопарк ведёт трансляцию о пандах в интернете? 

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА: Я слышала, но сама ещё не наблюдала. Да, наверное, посмотрю с ребёнком, у меня их два. Я думаю, будет интересно понаблюдать! А то здесь тоже нельзя стоять целый день…  

В первые же сутки онлайн-трансляции из вольера панд Московского зоопарка собрали 55 тыс. зрителей. Не обращая внимания на камеры, Жуи и Диндин резвятся, отдыхают и едят сутки напролёт. На пропитание панд ежедневно требуется 30 килограммов бамбука. Сотрудники зоопарка разнообразят это меню морковью, яблоками и специальными «панда-кейками», которые выпекаются на месте. 

Дата выхода в эфир 11 июля 2019 года.

 

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