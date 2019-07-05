Euronews: яблочная кожура, лепестки роз и даже мох — новые тренды в мире экомоды

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Focus: Путин «играет» на устрашение Focus Online
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Корреспондент: партия Зеленского не намерена предоставлять русскому языку статус регионального в Донбассе Корреспондент
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Цена и гибкость — Deutsche Welle объяснил, почему Эрдоган предпочёл С-400 натовским аналогам Deutsche Welle
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Rzeczpospolita: Путин вернул Россию в ПАСЕ, попутно обыграв Меркель и Макрона Rzeczpospolita
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News Zealand Herald: украинцев признали самыми сексуальными — что бы это ни значило New Zealand Herald
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Сальвини заявил, что Путин оставит след в истории
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил в ходе выступления, что российский лидер Владимир Путин оставит след в истории.
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В партии Зеленского прокомментировали возможность повторной жеребьёвки на выборах
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал в эфире телеканала «1+1» то, что шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку для определения порядка партий в бюллетенях на внеочередных выборах в Раду.
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Путин провёл короткую встречу с Берлускони
Российский лидер Владимир Путин провёл короткую встречу с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони в римском аэропорту.
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На Камчатке началось извержение Ключевской сопки
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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В Казани задержали подозреваемую в хищении 20 млн рублей кассиршу
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании кассирши, которую подозревают в хищении 20 млн рублей у банка в Салавате.
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Сальвини выложил фото с Путиным в Instagram
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выложил на своей странице в Instagram фото с российским лидером Владимиром Путиным.
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Болтон назвал «отличной новостью» задержание танкера Ирана
Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал в своём микроблоге в Twitter «отличной новостью» задержание нефтяного танкера в Гибралтарском проливе.
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На аукционе в Лондоне продали каменный бюст Тутанхамона почти за $6 млн
Каменный бюст египетского фараона Тутанхамона был продан в ходе торгов аукционного дома Christie's в британской столице почти за $6 млн.
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Кононов заявил, что лично выберет нового капитана «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что выборов капитана в его команде не будет.
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Лукашевич призвал отслеживать последствия закона о языке на Украине
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Специальную мониторинговую миссию (СММ) организации отслеживать последствия введения в силу закона о государственном языке на Украине.
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Россия занимает пятое место в медальном зачёте после второго дня Универсиады
Прошедший соревновательный день Универсиады-2019 в Неаполе ознаменовался первой золотой наградой сборной России, которую завоевал дзюдоист Руслан Шабхазов.
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Под строительство магистрали Челябинск — Екатеринбург начали готовить землю
Росжелдор утвердил техническое задание на проект межевания территории под строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу хозяйственного партнёрства «Уральская скоростная магистраль».
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Трамп прокомментировал землетрясение в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация на юге Калифорнии, где ранее произошло землетрясение магнитудой 6,4, находится под контролем.
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В Татарстане проводят проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка
В Татарстане проводят доследственную проверку по факту гибели выпавшего из окна шестилетнего ребёнка, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
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В Подмосковье задержали члена совершившей более 20 преступлений ОПГ
Следователи возобновили уголовное дело против члена организованной преступной группы (ОПГ), совершившей более 20 тяжких и особо тяжких преступлений в период с 1995 по 2003 год. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тюменской области.
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СМИ: Экс-баскетболист ЦСКА Де Коло достиг соглашения с «Фенербахче»
Французский защитник Нандо де Коло продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».
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Прокуратура сообщила о проверке дома-интерната для престарелых в Курганской области
В Лесниковском доме-интернате для престарелых и инвалидов провели прокурорскую проверку, сообщает URA.RU. Соответствующее распоряжение дал прокурор Кетовского района Курганской области Александр Грибанов после появления в соцсетях поста о предполагаемом вымогании денег у постояльцев.
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СМИ: В России выдали более 801 тысячи автокредитов в 2018 году
В России выдали 801,3 тыс. автокредитов в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ГК «АвтоСпецЦентр».
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На Самбекских высотах в Ростовской области планируют отреставрировать мемориал
На Самбекских высотах в Ростовской области запланированы работы по реставрации мемориала в честь героев прорыва Миус-фронта и освобождения Таганрога. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
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В Ленобласти пресекли работу цеха по производству контрафактного алкоголя
В Ленинградской области прекратили работу цеха по производству контрафактного алкоголя, сообщает kp.ru.
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Тимошенко полагает, что Зеленский не знает 99% включённых в списки «Слуги народа»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала Newsone выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский не знает 99% людей, которые идут на выборы в Верховную раду по спискам партии «Слуга народа».
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В Казани сбивший сотрудника ГИБДД водитель приговорён к 5,5 года лишения свободы
Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил 37-летнего мужчину, сбившего сотрудника ГИБДД, к 5,5 года лишения свободы.
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Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут
Транспортная прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут на девять с половиной часов, сообщает kp.ru.
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Буффон заявил, что отказался от капитанской повязки и первого номера в «Ювентусе»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, накануне вернувшийся в клуб после года в ПСЖ, заявил, что партнёры по команде предлагали вернуть ему игровой номер и статус капитана.
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СМИ предположили, как может выглядеть Бэнкси
Телеканал ITV London опубликовал материалы архивного интервью 2003 года с молодым человеком, который, как предполагается, может быть уличным художником, широко известным под псевдонимом Бэнкси.
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Посла Венгрии вызвали в МИД Украины
Временный исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок вызвал на беседу венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за заявлений главы МИД Венгрии Петера Сийярто о законе об образовании и законе о языке.
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Российские гимнасты завоевали бронзу Универсиады
Россияне Иван Стретович, Илья Кибортас и Кирилл Прокопьев завоевали бронзу в командных соревнованиях по спортивной гимнастике на Универсиаде-2019 в Неаполе.
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«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Санкт-петербургский «Зенит» объявил о трансфере футболиста «Гамбурга» Дугласа Сантоса.
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Одноклассницы погибшего моряка Соловьёва назвали его профессионалом
Анна Москаленко и Светлана Кондолба, одноклассницы погибшего моряка-подводника Дмитрия Соловьёва, в беседе с RT рассказали о профессионализме и ответственности своего товарища.
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Дзюдоист Шабхазов завоевал первое золото для сборной России на Универсиаде-2019
Российский дзюдоист Руслан Шабхазов завоевал золотую медаль на Всемирной летней универсиаде — 2019 в Неаполе.
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Иран призвал отпустить задержанный в Гибралтаре танкер
Иран требует отпустить нефтяной танкер, задержанный в Гибралтарском проливе. Об этом говорится в сообщении иранского Министерства иностранных дел.
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Фехтовальщица Жаркова выиграла серебро Универсиады-2019
Российская шпажистка Евгения Жаркова стала серебряным призёром Всемирной летней универсиады — 2019 в Неаполе.
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В столичном метро запустили поезд в честь МЦД
В Московском метрополитене запустили тематический поезд в честь Московских центральных диаметров (МЦД).
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Конте призвал сделать всё возможное для сохранения ДРСМД
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал сделать всё необходимое для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Вандерсон прокомментировал отстранение Мусаева
Форвард «Краснодара» Вандерсон считает, что футболисты команды будут готовы сыграть без главного тренера на скамейке.
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В Крыму прошли учения с участием комплексов «Триумф» и «Панцирь»
В Крыму прошли учения с участием боевых расчётов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», сообщает РИА Новости Крым.
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Собянин рассказал о трендах в развитии мировых городов
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью RT в рамках Московского урбанистического форума рассказал о трендах в развитии мировых городов.
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Путин надеется на содействие Италии в восстановлении отношений России и ЕС
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьером Италии Джузеппе Конте заявил, что Москва надеется на содействие Рима в вопросе восстановления её полноформатных отношений с Европейским союзом.
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Вилена заявил, что Промес помог ему принять решение о переезде в РПЛ
Новичок «Краснодара» Тонни де Вильена рассказал, что бывший игрок «Спартака» Квинси Промес хорошо отозвался о силе Российской премьер-лиги (РПЛ) и помог ему решиться на переход в новый клуб.
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Москва и Анкара подписали программу сотрудничества до 2021 года
Мэр Москвы Сергей Собянин и его коллега из Анкары Мансур Яваш подписали программу сотрудничества на 2019—2021 годы.
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Полиция задержала четырёх человек по делу о беспорядках в Тбилиси
В Грузии полицейские задержали четырёх человек по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси 20—21 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
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Понсе поделился впечатлениями от Кубка Париматч Премьер
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе оценил уровень организации турнира и качество спаррингов на предсезонном турнире в Австрии.
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Кончаловский оценил решение Путина подарить Папе Римскому фильм «Грех»
Режиссёр Андрей Кончаловский рассказал, что приятно удивлён решением российского лидера Владимира Путина преподнести Папе Римскому Франциску в качестве подарка фильм «Грех», повествующий об одном из периодов жизни художника и скульптора эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти.
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Собянин оценил ситуацию со здравоохранением в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью RT в рамках Московского урбанистического форума прокомментировал ситуацию со здравоохранением в столице.
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Москва и метрополия «Большого Парижа» договорились о сотрудничестве
Мэр столицы Сергей Собянин подписал программу сотрудничества на 2019—2021 годы с президентом метрополии «Большого Парижа» Патриком Олье. Церемония прошла в рамках Московского урбанистического форума.
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Новичок «Спартака» Понсе заявил о желании выучить русский язык
Аргентинский форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе заявил, что планирует выучить русский язык, чтобы общаться без переводчика.
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Россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в январе — мае
Россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
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АвтоВАЗ возобновит производство с 5 июля
АвтоВАЗ в пятницу, 5 июля, возобновит производство автомобилей. Об этом сообщается в соответствующем заявлении компании.
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Дюков заявил, что РФС поддержал инициативу Казани принять матч за Суперкубок УЕФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Казань имеет большой опыт проведения международных соревнований и считает, что столица Татарстана может достойно провести матч за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.
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Иран предупредил о возможной эскалации в связи с задержанием танкера
Задержание иранского нефтяного танкера кораблями ВМС Великобритании в Гибралтарском проливе может привести к эскалации в зоне Персидского залива.