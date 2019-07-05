Euronews: яблочная кожура, лепестки роз и даже мох — новые тренды в мире экомоды

Одними из главных тенденций в моде сегодня стали экологические критерии в применении к одежде. Как передаёт Euronews, дизайнеры и модельеры всё чаще используют необычные материалы, такие, к примеру, как яблочная кожура, а обувщики пошли ещё дальше: они работают с лепестками роз и даже мхом.

Одной из главных тенденций в моде сегодня становится не длина юбки или брюк, не форма каблука туфель и не цвет, который принято называть оттенком сезона. Все участники рынка — от модельеров до клиентов, всё чаще и чаще обращают внимание на экологические критерии в применении к одежде.

МАДДАЛЕНА ШАФФРИН, директор ивент-агентства Neonytt: Для организованных нами показов мы разработали определённые стандарты, которым обязаны отвечать марки, желающие, чтобы мы их представляли.

Такие строгие критерии не ограничивают, а, напротив, способствуют творчеству, полагают те, кто основал марку аксессуаров Nuuwai. Сумки изготовлены из таких необычных материалов, как, к примеру, яблочная кожура.

CВЕНЬЯ ДЕТТО, основательница марки Nuuwai: Мы её запустили в работу, потому что это практично: яблок много, кожуры тоже, и мы таким образом сумели заместить примерно половину используемого ранее при производстве полиуретана. Да и яблоки перерабатываются полностью, ничего не пропадает.

А некоторые обувщики пошли ещё дальше — в работе они используют даже мох, поэтому неудивительно, что их продукция популярна даже у самых строгих веганов.

СЕБАСТЬЯН ТИС, дизайнер обувной марки Nat-2: Весь производственный цикл у нас находится в Италии. Например, вот эта пара обуви сделана из мха. Мы также используем уже переработанное стекло или резину. А вот эта модель выполнена, вы не поверите, из лепестков увядшей розы. У нас есть ноу-хау, как создать модные кеды даже из деревянной щепы. Или из бижутерии Сваровски.

На производство всем привычных футболок или джинсов до сих пор затрачиваются гигантские природные ресурсы, на долю модной индустрии приходится 1/5 часть всех расходов водных ресурсов и 1/10 часть всех выбросов углекислого газа.

Дата выхода в эфир 04 июля 2019 года.