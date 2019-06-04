Japan Times: японки объявили войну каблукам на работе

На смену #MeToo в Японии пришло движение #KuToo, сторонники которого требуют отмены дресс-кода, предписывающего женщинам носить каблуки на работе, пишет The Japan Times. Активисты настаивают, что у женщин должен быть вариант формальной обуви и на плоской подошве.

Группа японских активистов, борющихся с дискриминацией на работе по половому признаку, подала в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны петицию с требованием запретить дресс-код, предписывающий женщинам носить каблуки на работе, сообщает The Japan Times.

Инициатором стала 32-летняя актриса и писательница Юми Исикава. Петиция, которую подписали порядка 19 тыс. человек, стала частью движения #KuToo, получившего своё название от слияния хэштега #MeToo и двух созвучных японских слов kutsu, что в переводе означает «туфли», и kutsū, «боль».

«Это только первый шаг, — заявил журналистам Исикава. — Многие женщины считали, что эта проблема — их личное дело, потому что каблуки обычно рассматриваются как признак хорошего тона».

Как отмечает издание, движение #KuToo зародилось в январе 2019 года, когда Юми, которая подрабатывает в похоронном бюро, пожаловалась в своём Twitter на дресс-код, заставляющий женщин носить на работе каблуки. Её пост набрал 67 тыс. лайков и почти 30 тыс. ретвитов.

Борцы с каблуками напоминают, что подобная обувь может оказывать негативное влияние на здоровье женщины. Из-за длительного ношения каблуков у некоторых к пожилому возрасту даже меняется форма ступни.

Правда, одна активистка, 22-летняя студентка университета, пожелавшая сохранить анонимность, признаётся, что она ничего против каблуков не имеет. Но при этом подчёркивает, что у женщин должен быть и вариант официальной обуви на плоской подошве.

По словам Исикавы, в идеале она с единомышленниками намерена добиться нового закона, который помог бы изменить социальное восприятие женского образа на рабочем месте. Активистка рассказала, как при подаче петиции сотрудники Министерства здравоохранения, труда и благосостояния ей заявили, что впервые видят «так много голосов», призывающих запретить требовать от женщин обязательного ношения каблуков.

«Также нам постоянно говорили, как трудно привести в действие закон, борющийся с харассментом и дискриминацией в отношении определённого пола», — добавляет Исикава. Как отмечает The Japan Times, в Японии уже действует закон, запрещающий дискриминацию по половому признаку в некоторых аспектах трудовой деятельности — при приёме на работу, повышении, подготовке, продлении контрактов, но дресс-кода он не касается.