Le Figaro: «пятьдесят на пятьдесят» — французский министр хочет увеличить квоты на представительство женщин во всех сферах

Чтобы добиться паритета в представительстве мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни Франции, госсекретарь по вопросам равенства полов Марлен Шьяппа предложила увеличить квоты на присутствие женщин до 50%, сообщает Le Figaro. Как заметила Шьяппа, существующее законодательство, в котором квоты установлены на уровне 30—40%, несправедливо, ведь женщины составляют 52% населения планеты.
Паритета между женщинами и мужчинами в профессиональной среде до сих пор нет, однако у государственного секретаря Франции по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шьяппа есть решение, которое может изменить существующее положение, пишет Le Figaro.
Выступая на форуме Women’s Forum Americas в Мексике, Шьяппа представила свой новый проект по увеличению квот на представительство женщин во всех сферах общественной жизни до 50%. «Нет никого смысла оставлять квоты на уровне 30 — 40%, когда мы составляем 52% всего человечества. 50% — это уже компромисс», — заявила министр французского правительства.
Со своим предложением Шьяппа намерена обратиться в Высший совет по вопросам равенства мужчин и женщин, и в случае, если сам принцип будет одобрен, необходимо будет внести изменения в существующие законы, устанавливающие квоты на представительство женщин в управлении предприятиями и на государственных постах.
Кроме того, госсекретарь напомнила, что равенство мужчин и женщин стало вопросом национального масштаба для президента Эммануэля Макрона. Учитывая, что настоящего паритета в представительстве мужчин и женщин нет ни у одной страны и «ни одной из них не добиться этого в одиночку», Франция намерена «оказать феминистское влияние» на встречу руководителей «Большой семёрки», которая пройдёт в августе под председательством Парижа, отмечает издание.
Как замечает газета, ко всему прочему оказывается, что равенство мужчин и женщин в профессиональной сфере приносит экономические преимущества. Так, согласно недавнему докладу Международного валютного фонда, неравенство положения мужчин и женщин может дорого обойтись экономике страны. В развитых странах ущерб может составить до 10% ВВП, а в развивающихся — до 30%.
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