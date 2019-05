HuffPost: Движение #Metoo вынуждает мужчин избегать женщин на работе

60% руководителей мужчин в США некомфортно чувствуют себя наедине с женщинами-коллегами, сообщает HuffPost со ссылкой на результаты последнего исследования. Этот «шокирующий» показатель авторы исследования связывают с движением Me Too, в результате которого некоторые руководители лишились своих постов. Однако подобная тактика со стороны мужчин только усугубляет положение женщин, предупреждает издание.

Согласно опубликованному в минувшую пятницу исследованию женской правозащитной организации LeanIn.org , 60% руководителей-мужчин заявляют о том, что некомфортно чувствуют себя, обучая женщин, работая с ними один на один или общаясь по работе, сообщает HuffPost.

Как отмечает издание, этот «шокирующий» показатель намного превышает результаты прошлого года, когда после ухода нескольких влиятельных фигур со своих постов вследствие утверждений об их непопадающем сексуальном поведении, о схожих проблемах в отношениях с женщинами заявляли 46% мужчин. Исследование также показало, что всё больше мужчин не решаются отправляться в командировку или на рабочий ужин с коллегой, занимающей более низкий пост.

«Может показаться, что избегание женщин в офисе представляет собой отличное решение проблемы сексуальных домогательств, однако мужчины всё ещё в большинстве случаев занимают влиятельные позиции на рабочих местах. Хорошо это или плохо, но женщины нужаются в их поддержке для продвижения по службе», — считает автор статьи Эмили Пек.

Как отмечает президент ассоциации LeanIn.org Рейчел Томас, ещё до появления движения Me Too мужчины с большей вероятностью покровительствовали, обучали и давали советы по службе другим мужчинам. Тот факт, что в свете движения Me Too мужчины стали ещё меньше внимания уделать коллегам женского пола, только усугубляет проблему, полагает глава организации. «Если мужчины хотят внести свой вклад в решение проблемы, то дистанцироваться от женщин не лучший для этого способ», — заключает Томас.

По мнению автора статьи, результаты исследования не дают ответа на вопрос о том, почему мужчины предпочитают держаться от женщин подальше. 36% опрошенных заявили, что избегают давать наставления или общаться с женщинами из-за того, как это может быть воспринято окружающими. У других усилилось понимание, что их действия могут заставить женщину чувствовать себя неловко.

При этом утверждения мужчин о том, что женщины подают ложные жалобы на сексуальные домогательства, лишены оснований, уверена глава LeanIn.org. По её словам, многочисленные исследования уже подтвердили, что процент ложных обвинений среди всех жалоб на неподобающее сексуальное поведение крайне низок. К тому же, учитывая «негативное внимание» и риски для карьеры, которые влекут за собой признания жертв домогательств, идея о том, что женщины идут на это добровольно, выглядит «нелепостью», замечает эксперт.

По мнению адвоката Джона Сингера, клиентами которого были мужчины, обвинённые в неподобающем сексуальном поведении, «MeToo оказало крайне негативное влияние на отношения женщин и мужчин на рабочем месте. Мужчины либо боятся оставаться с женщинами-коллегами или клиентками наедине, либо всё больше осторожничают в словах». В результате женщин всё чаще не допускают до встреч и общественных мероприятий, рассказывает Сингер со слов своих знакомых обоих полов.

Как показало исследование, женщины, занимающие высокие посты, не испытывают проблем во взаимодействии с мужчинами, находящимися на более низких должностях, в то время как высокопоставленные мужчины в 12 раз чаще испытывают нерешительность перед проведением встречи один на один с женщинами ниже их по положению, по сравнению с мужчинами на аналогичных должностях.

«В конечном счёте, продвижение большего числа женщин на лидерские позиции приведёт к снижению количества сексуальных домогательств», — делает вывод Томас, отмечая, что для достижения этой цели женщинам необходимо наставничество и участие руководителей, многие из которых мужчины. По словам издания, LeanIn.org и её руководитель побуждают мужчин проявлять больше инициативы в наставничестве женщин, однако предупреждают, что подобные отношения могут обернуться не в пользу женщин. В одном из недавних исследований треть женщин заявили, что их наставники сексуально домогались их.

По убеждению автора статьи, подобное поведение в конечном итоге может иметь обратный эффект. Если к женщинам будут по-другому относиться на рабочем месте, это также может стать основанием для судебных исков по обвинению в дискриминации.

Томас видит выход в равном отношении к мужчинам и женщинам на рабочих местах. «Если не хотите ходить с женщинами на ужин один на один, не ходите на ужин и с мужчинами. Ходите на завтрак… Если вам некомфортно встречаться с женщиной один на один в вашем офисе, оставьте дверь открытой» — советует глава LeanIn.org.