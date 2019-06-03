Süddeutsche Zeitung: русская женщина — больше не эксцентричная самка из девяностых

Времена меняются, и богатых российских женщин сегодня отличают не только деньги, но и безупречный вкус. Как пишет Süddeutsche Zeitung, в скандале на Ибице с участием Йохана Гуденуса, правой руки бывшего вице-канцлера Австрии, участвовала женщина, выдававшая себя за племянницу российского олигарха, однако она сыграла свою роль неубедительно — и об этом можно было бы догадаться.

В скандале на Ибице с участием Йохана Гуденуса, правой руки бывшего вице-канцлера Австрии, участвовала женщина, выдававшая себя за племянницу российского олигарха. Однако, как пишет Süddeutsche Zeitung, она сыграла свою роль неубедительно, поскольку времена меняются — и богатых российских женщин сегодня отличают не только деньги, но и безупречный вкус.

Как пишет издание, стереотип о швыряющих деньгами русских, которым можно всучить всё, что стоит дорого, в основном устарел. Так же, как и клише о дополняющей этот образ жене олигарха — эксцентричной постсоветской даме, для которой такие бренды, как «Роберто Кавалли», осыпали платья дополнительной порцией блёсток.

Сегодня же русские приспособились к западной моде. Как говорит социолог, автор книги «Богатые русские. От олигархов к буржуазии» Элизабет Шимпфёссл, жёны олигархов последовательно улучшали свой вкус, но при этом приспосабливали его к тем понятиям о русской культуре, которыми большинство из них обладают.

«Не только богатые, но и вообще все русские женщины по сравнению с западными значительно больше ценят классическую женственность», — говорит Элизабет.

Модельные фигуры, короткие, но элегантно скроенные юбки, длинные, идеально уложенные волосы, профессиональный макияж.

«Богатые русские женщины не просто красивы, они обладают красотой, над которой работали годами», — говорит Элизабет.

Однако в истории на Ибице было несколько деталей. Вилла на Ибице была обставлена так себе, хотя у дверей и стоял «майбах»: лампы дешёвые, шкаф из сосны, и диван тоже был явно среднего качества. По мнению авторов статьи, настоящая русская олигархиня не могла арендовать такое. Кроме того, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе в определённый момент на мгновение насторожился, заметив у якобы богатой дамы грязь под ногтями. Подобного не должно быть у женщины такого класса, поскольку красивые, идеально ухоженные ногти — прямо-таки фетиш у богатых русских, как мужчин, так и женщин.

«Лучше бы он сразу внимательнее посмотрел на её ногти. Они появляются в кадре один раз на короткое время, когда предполагаемую племянницу Макарова показывают сзади. И вот ещё более красноречивая улика: ногти длинные, слишком длинные — вероятно, такие же фальшивые, как и сама олигархиня», — заключает издание.