Süddeutsche Zeitung: русская женщина — больше не эксцентричная самка из девяностых
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть пятилетнего мальчика, который скончался после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области из огнестрельного оружия.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил прогресс Карена Хачанова после его победы над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в четвёртом круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Председательствующий в Совете Безопасности постпред Кувейта при ООН Мансур аль-Отейби заявил, что ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косове, включая россиянина Михаила Краснощёкова, будет вынесена на обсуждение Совбеза 10 июня.
Наталья Паршикова освобождена от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта России.
Российский видеоблогер, кинокритик Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, рассказал о судебном иске кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей, поданном против него из-за видеообзора на фильм «За гранью реальности».
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу мексиканца Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа.
Минвостокразвития России разработало критерии использования «дальневосточных гектаров», сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Компания Apple анонсировала новую версию iOS 13 с тёмным режимом работы (Dark Mode).
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема.
Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, который заработал $1 млрд, пишет Forbes.
Злостным нарушителям правил дорожного движения в России могут запретить пользоваться каршерингом, сообщает газета «Известия».
Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро в матче четвёртого круга второго в этом сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию вокруг сноса бюста советского маршала Георгия Жукова в Харькове.
Роспотребнадзор рассказал о регионах, где в 2018 году был выявлен самый высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад, размещённый на сайте ведомства.
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев попрощался с командой после окончания срока своего контракта.
США готовы вести переговоры с Ираном на всех уровнях, в том числе на высшем, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в интервью швейцарской телерадиокомпании RTS.
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
В зоопарке Ростова-на-Дону рассказали о рождении пятерых муфлонов и гуанако, сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.
Россиянка Ольга Муллина завоевала золото в прыжках с шестом на турнире по лёгкой атлетике в венгерской Татабанье.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что вероятность того, что российская делегация примет участие в июньской сессии ПАСЕ, существует, но только при гарантии того, что против неё не будут приниматься дискриминационные меры.
Полузащитник сборной России Юрий Газинский из-за полученной травмы в контрольной игре с клубом «Чертаново» (6:0) не сможет помочь национальной команде в матчах отборочного цикла Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.
В Санкт-Петербурге планируют ввести новые льготы для блокадников, сообщает kp.ru.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев выступил на заседании Объединённой коллегии МВД России и полиции Армении, которое состоялось в Ереване. Об этом говорится в сообщении на сайте российского министерства.
Бразильский футбольный клуб «Атлетико Паранаэнсе» отказал петербургскому «Зениту» в трансфере защитника своей команды Ренана Лоди.
Сотрудник ООН Михаил Краснощёков, пострадавший от действий силовиков в Косове, успешно идёт на поправку в медицинском учреждении в Белграде. Об этом сообщили в Минобороны Сербии.
Румынская теннисистка Симона Халеп с разгромным счётом обыграла Игу Свёнтек из Польши в матче четвёртого круга второго в этом сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы». При этом глава государства не уточнил, о ком именно идёт речь.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что выход Великобритании из Евросоюза должен состояться в конце октября и больше никаких переносов этой даты быть не должно.
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
Польская компания — оператор трубопровода «Дружба» PERN по итогам переговоров в Москве о поставках российской нефти сообщила, что эксплуатация всех трёх ниток нефтепровода начнётся 1 июля.
Чемпионаты мира по футболу среди клубов состоятся в Катаре в 2019 и 2020 годах.
Суд арестовал женщину, оставившую детей в хостеле в Котельниках, при этом во время допроса свою вину она не признала, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Полузащитник сборной России по футболу Резиуан Мирзов прокомментировал свой гол в контрольном матче с «Чертановом».
Спасатели предупредили о непогоде во вторник, 4 июня, в Кировской области. Об этом сообщает progorod43.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Известный шоумен и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Шац рассказал, что любит посещать фанатскую трибуну на матчах команды.
В пресс-центре МВД России сообщили, что приняли несколько тысяч заявлений о приёме в гражданство от жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show будет проходить в российской столице с 10 по 21 июля, сообщает «Дни.ру».
В Московской области изъяли более 10 тыс. банок с поддельной красной икрой, сообщает телеканал «360». Нелегальный цех находился в Раменском.
Спасатели на вертолёте МЧС вылетели на поиски матроса, упавшего за борт судна в Азовском море. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.
В Крыму завершили обследование дна и обучение матросов-спасателей на 100% пляжей, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу республиканского Министерства курортов и туризма.
В Ханты-Мансийском автономном округе отключили все аналоговые телепередатчики, сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Департамент общественных и внешних связей.
Из гаража в Симферополе изъяли большое количество боеприпасов. В частности, найдено 1,5 тыс. патронов, передаёт kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Московский футбольный клуб «Динамо» заинтересован в приобретении защитника сборной России и турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера.
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурсной программы фестиваля «Интермузей».
Фестиваль китайского кинематографа пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает «ПолитЭксперт».
В Кронштадте пройдёт выставка картин Ивана Айвазовского из частных коллекций, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на представителя рабочей группы по развитию туристско-рекреационного кластера Марику Коротаеву.
У школьников появилась возможность посещать государственные музеи в Татарстане бесплатно, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
Картину художника Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» продали на торгах аукционного дома Christie's за £9,3 млн ($11,7 млн).