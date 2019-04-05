ZDF: Made in Russia уже не спрячешь — у российской моды своё новое лицо

Российские модельеры, в первую очередь молодые, больше не хотят быть копией своих западных кумиров: они уверены в себе и делают ставку на своё собственное творчество, передаёт ZDF. А тем временем за пределами России всё чаще понимают, что «мода Made in Russia ни в коем случае не должна прятаться», отмечает немецкий телеканал.
От-кутюр Made in Russia: импозантно, богато и в 2018 году по-прежнему с мехом. Элегантные вещи чёрного и других цветов. Мода, которая подчёркивает женские формы и провоцирует. И это в стране, которая у многих ассоциируется с водкой, а не с модными тенденциями. Страна, модельеров которой не ставят в один ряд с Prada или Chanel.
КРИСТИНА, гостья Недели моды в Москве:Обувь от Calvin Klein, кардиган от Zara, футболка и леггинсы самые обычные.
ТОМ ПАЛЛУХ, корреспондент ZDF:Вы носите российские бренды?
КРИСТИНА:Нет, не ношу.
ВЛАДИМИР КУРИЛОВ, гость Недели моды в Москве:В те 70 лет, которые просуществовал Советский Союз, это была крайне специфическая советская мода. Последние же 25 лет российская мода двигалась в том же направлении, что и международная.
И тем не менее российские модельеры, в первую очередь молодые, больше не хотят быть копией своих западных кумиров. Они уверены в себе и делают ставку на своё собственное творчество. Более того, им хватает мужества нарушать табу, как, например, в случае этой женской коллекции, которую на подиуме показали мужчины. И действительно, замена полов не всегда укладывается в классические рамки.
К числу тех, кто сделал себе имя за пределами России, принадлежит и Игорь Чапурин. Некоторые считают его российским Армани. Он уже одевал топ-модель Наоми Кэмпбелл и таких суперзвёзд, как Шер и Уитни Хьюстон.
ИГОРЬ ЧАПУРИН, модельер:Мир моды сам решает, кого впускать, а кого — нет. Я представил 12 коллекций в Париже и несколько в Нью-Йорке. Я одевал западных звёзд. Много работал в России и за границей. И им этого достаточно, чтобы меня принять и уважать.
Дизайнеры надеются, что мир моды, в котором всё взаимосвязано, предоставит им шанс. Мир моды, в котором пространственные ограничения больше не имеют значения и в котором клиенты всё чаще осознают, что мода Made in Russia ни в коем случае не должна прятаться.
Последние длинные выходные протяжённостью более пяти дней ждут россиян в начале мая, следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд появится только в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Япония продолжит запланированные закупки в США истребителей F-35A, несмотря на недавнюю катастрофу с одним из таких самолётов. Об этом заявил глава Минобороны Японии Такэси Ивая после переговоров с и. о. главы Пентагона Патриком Шанаханом.
Режиссёр Роман Полански опротестовал решение Академии кинематографических искусств и наук США исключить его из своих рядов. Как сообщил The Hollywood Reporter, адвокат кинематографиста Харлэнд Браун направил соответствующее ходатайство в суд Лос-Анджелеса.
Медики оценивают состояние двоих пострадавших в результате природных пожаров в Забайкальском крае как тяжёлое. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова.
Сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград никогда не введёт санкции в отношении России, а также не будет вступать в военные блоки. Соответствующее заявление он сделал в ходе массового митинга в сербской столице.
Военная техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая на Красной площади, начала передислокацию с площадки в подмосковном Алабино в Москву. Об этом говорится в сообщении департамента информации Минобороны России.
В Краснодарском крае задержали 38-летнего мужчину, позвонившего в полицию и заявившего о возможном теракте в школе. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России по региону.
В Крыму и Краснодарском крае провели проверку боевой готовности армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Золотую шемаю, ещё 10—15 лет назад находившуюся на грани исчезновения в Ростовской области, могут исключить из Красной книги. Об этом сообщает RostovGazeta.ru со ссылкой на заведующего лабораторией проходных и полупроходных рыб ФГБНУ «АзНИИРХ» Андрея Живоглядова.
Светлогорская межрайонная прокуратура выявила нарушения закона о защите персональных данных в деятельности школ. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на надзорное ведомство Калининградской области.
В Севастополе сформировали инвестиционный пакет по строительству объектов водоснабжения за счёт дополнительных подземных ресурсов. Подразумеваются скважины и новые, и ранее разведанные на неэксплуатируемых участках. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на ответы губернатора Дмитрия Овсянникова на информационные запросы депутатов заксобрания.
Международный фестиваль и конкурс «Московская весна а cappella» будет проходить на 51 площадке с 1 по 12 мая. Основные из них разместят в центре столицы, в том числе на площади Революции и Тверской площади, в Камергерском переулке, на Кузнецком Мосту и Новом Арбате.
В Курской области в суд направили уголовное дело против местного жителя, который обвиняется по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц». Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Французский политический деятель, член партии «Национальный фронт» с 2006 по 2014 год Жульен Рошеди в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в беседе с RT назвал лицемерными антироссийские санкции из-за Крыма.