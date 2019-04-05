ZDF: Made in Russia уже не спрячешь — у российской моды своё новое лицо

Российские модельеры, в первую очередь молодые, больше не хотят быть копией своих западных кумиров: они уверены в себе и делают ставку на своё собственное творчество, передаёт ZDF. А тем временем за пределами России всё чаще понимают, что «мода Made in Russia ни в коем случае не должна прятаться», отмечает немецкий телеканал.

От-кутюр Made in Russia: импозантно, богато и в 2018 году по-прежнему с мехом. Элегантные вещи чёрного и других цветов. Мода, которая подчёркивает женские формы и провоцирует. И это в стране, которая у многих ассоциируется с водкой, а не с модными тенденциями. Страна, модельеров которой не ставят в один ряд с Prada или Chanel.



КРИСТИНА, гостья Недели моды в Москве: Обувь от Calvin Klein, кардиган от Zara, футболка и леггинсы самые обычные.



ТОМ ПАЛЛУХ, корреспондент ZDF: Вы носите российские бренды?



КРИСТИНА: Нет, не ношу.



ВЛАДИМИР КУРИЛОВ, гость Недели моды в Москве: В те 70 лет, которые просуществовал Советский Союз, это была крайне специфическая советская мода. Последние же 25 лет российская мода двигалась в том же направлении, что и международная.



И тем не менее российские модельеры, в первую очередь молодые, больше не хотят быть копией своих западных кумиров. Они уверены в себе и делают ставку на своё собственное творчество. Более того, им хватает мужества нарушать табу, как, например, в случае этой женской коллекции, которую на подиуме показали мужчины. И действительно, замена полов не всегда укладывается в классические рамки.



К числу тех, кто сделал себе имя за пределами России, принадлежит и Игорь Чапурин. Некоторые считают его российским Армани. Он уже одевал топ-модель Наоми Кэмпбелл и таких суперзвёзд, как Шер и Уитни Хьюстон.



ИГОРЬ ЧАПУРИН, модельер: Мир моды сам решает, кого впускать, а кого — нет. Я представил 12 коллекций в Париже и несколько в Нью-Йорке. Я одевал западных звёзд. Много работал в России и за границей. И им этого достаточно, чтобы меня принять и уважать.



Дизайнеры надеются, что мир моды, в котором всё взаимосвязано, предоставит им шанс. Мир моды, в котором пространственные ограничения больше не имеют значения и в котором клиенты всё чаще осознают, что мода Made in Russia ни в коем случае не должна прятаться.



Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.