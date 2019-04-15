NTD: участники фестиваля в Екатеринбурге померялись бородами

В Екатеринбурге во второй раз прошёл фестиваль «Мистер бородач», на котором жюри выбирало обладателей самой стильной растительности на лице в разных призовых категориях. Победители получили титулы «Мушкетёр XXI века», «Голливудская борода» и «Мечта Петра Великого». По оценкам экспертов, в России вновь возвращается мода на бороду и открывается всё больше «барбершопов» — специальных парикмахерских для мужчин, передаёт NTD.

Обладатели самой стильной и оригинальной растительности на лице собрались на фестивале «Мистер бородач» в Екатеринбурге. Здесь можно увидеть длинные и окладистые бороды, а также аккуратные бородки и пышные усы.

Жюри выбрало победителей в трёх категориях: «Мушкетёр XXI века», «Голливудская борода» и «Мечта Петра Великого» — то есть борода должна быть такой, чтобы строгий самодержец не заставил её сбрить. Лучшим в этой номинации стал Анатолий Карманов.

АНАТОЛИЙ КАРМАНОВ, победитель номинации «Мечта Петра Великого»: Борода — это для меня жизнь. Во-первых, потому что как бы в далёкую старину борода считалась признаком рода. То есть это было такое родовое событие, все мужчины носили бороды.

В России отращивать бороды снова стало модным примерно пять лет назад.

РОЛЛАН САМСОНОВ, организатор фестиваля: К счастью, вот появился тренд на бороду. Кто-то попробовал, начал носить — и они продолжают её носить. У мужчины должна быть борода!

В жюри пригласили и женщин. Глядя на конкурсантов, Наталья Леонова изменила своё отношение к бородам.

НАТАЛЬЯ ЛЕОНОВА, член жюри: Оказывается, это целое искусство: ухаживать за бородой, носить бороду, презентовать её — ну и быть полностью в образе, и быть красивым. В общем, мне понравилось!

Благодаря популярности бород в стране открывается всё больше «барбершопов» — парикмахерских для мужчин.

АЛЕКСЕЙ АСИНОВСКИЙ, владелец парикмахерской: По нашей аналитике и аналитике ведущих ребят в России, этот рынок будет ещё растущим года три-четыре точно. То есть за ближайшее пятилетие наверняка откроется несколько тысяч барбершопов ещё, большая часть из которых, конечно, уже будет в сегменте «лоукост».

Моды на какую-то определённую форму бороды нет. Всё зависит от характера работы и предпочтений обладателя растительности на лице.

ДМИТРИЙ МИНИН, парикмахер: Если ребята работают в офисе, можно предложить, как я это называю, «бизнес-борода»: просто аккуратно оформленная щетина небольшой длины. Она уместна и подчёркивает просто силуэт челюсти. Если человек работает не в официальной сфере, то можно уже более какие-то длинные образы делать.

Ну а участники фестиваля ни при каких обстоятельствах не намерены расставаться со своими пышными и длинными бородами и усами. Конкурс бородачей прошёл в Екатеринбурге во второй раз.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2019 года.