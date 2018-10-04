Times: в угоду моде британская армия задумалась об отмене запрета на бороду

Бороды в последнее время пользуются большой популярностью среди британцев, и некоторые в вооружённых силах полагают, что запрет на «растительность» на лице отпугивает следящих за модой молодых людей от военной службы. Сторонники отмены правила считают, что армия должна меняться, если хочет привлечь новые кадры, сообщает The Times.

Британская армия подумывает о том, чтобы отказаться от запрета на ношение бород для военнослужащих, пишет The Times. Как полагают авторы инициативы, такое правило может оттолкнуть следящих за модой молодых людей от военной службы.

На сегодняшний день солдатам дозволяется иметь «растительность» на лице только по религиозным причинам и медицинским показаниям, к примеру, для тех, кому нежелательно бриться из-за раздражительной кожи. В целом бороды и щетины запрещены, поскольку, как утверждается, из-за них защитно-дыхательные аппараты недостаточно плотно прилегают к лицу.

Однако из-за того что бороды в последнее время пользуются большой популярностью, а британские вооружённые силы пытаются привлечь новые кадры, некоторые призывают отменить запрет. Так, в прошлом году опрос показал, что «растительность» на лице есть у более чем 60% британцев в возрасте от 18 до 39 лет.

Капитан Корпуса королевских инженеров Дэйв Сомервилл написал в журнал Soldier, который публикуется Министерством обороны: «Наша организация должна привлекать новобранцев, а не строить препятствия из-за своей неспособности меняться. Я много раз слышал отговорку с противогазом, но, честно говоря, она не кажется вразумительной».