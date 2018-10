Daily Express: принц Майкл Кентский «тайно» посещал Россию в самый разгар скандала с «Новичком»

Принц Майкл Кентский — двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II и родственник последнего российского императора Николая II — 19 сентября посетил с «тайным» визитом Россию, сообщает The Daily Express. Как подчёркивается в материале издания, поездка принца в страну пришлась как раз на тот момент, когда напряжённость в отношениях между Москвой и Лондоном достигла пика.

По данным газеты, официальный представитель Майкла подтвердил, что принц 19 сентября прибыл в Москву, чтобы открыть новую среднюю школу британской организации Brookes Education Group. Как напоминает обозреватель The Daily Express, это означает, что Майкл присутствовал в России в тот момент, когда «британская публика негодовала» по поводу поведения Москвы: Лондон тогда официально обвинил в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери двух российских секретных агентов.



С момента покушения на Скрипалей, произошедшего в марте этого года, члены королевской семьи и политические фигуры Великобритании «старались обходить Россию стороной» — в частности, все они «подчёркнуто» проигнорировали Чемпионат мира по футболу, проходивший в стране летом, отмечает автор материала. Однако напряжённость между двумя странами почему-то не смутила принца Майкла, получившего в Великобритании из-за своих российских корней и внешнего сходства со своим родственником Николаем II прозвище Kentski, говорится в материале.



По данным The Daily Express, Майкл поддерживает тесные связи с Россией, причём не только в плане бизнеса, но и в качестве попечителя 16 благотворительных и финансовых организаций, базирующихся в стране.



Как подчёркивает автор, на официальном сайте принца говорится, что о его поездках, как правило, не сообщается в Придворном циркуляре (ежедневная сводка об участии членов королевской семьи в официальных мероприятиях, рассылаемая в СМИ. — ИноТВ), поскольку он обычно не выполняет государственные обязанности от имени королевы — эта роль принадлежит его старшему брату, герцогу Кентскому. Тем не менее, принц в прошлом посещал официальные похоронные мероприятия в Свазиленде, на Кипре, и в Индии — хоть он и ездил в эти страны не как официальный представитель британской короны, пишет журналист The Daily Express.



Принц Майкл «вынужден» заниматься собственным бизнесом, поскольку, в отличие от многих других членов королевской семьи, не получает деньги из бюджета: он отказался от притязаний на трон, женившись на католичке, говорится в статье.