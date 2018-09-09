DT: разобщённый Евросоюз помешает Терезе Мэй ввести новые санкции против России

Планы Великобритании продавить введение новых общеевропейских санкций против России могут быть расстроены противодействием со стороны ряда стран-членов ЕС, передаёт The Daily Telegraph со ссылкой на европейских дипломатов. Отмечается, что для того чтобы ввести новые ограничительные меры от лица ЕС, необходимо согласие всех 28 государств-членов.
Намерения Великобритании обеспечить введение Европейским союзом новых санкций против России могут быть расстроены членами ЕС, придерживающимися мягкого подхода в отношениях с Россией, передаёт The Daily Telegraph со ссылкой на европейских дипломатов.
Издание напоминает, что в Великобритании выразили надежду на введение ЕС новых санкций в адрес России после того, как Лондон заявил о наличии доказательств прямой связи инцидента в Солсбери с российским правительством.
«Мы будем настаивать на принятии нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто причастен к кибератакам и грубым нарушениям прав человека, а также новых списков в рамках нынешнего режима санкций против России», — заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Британские источники издания подтвердили, что хотя официально Великобритания пока не сделала советующий запрос, Лондон планирует добиться введения санкций и мер противодействия будущим атакам со стороны России.
При этом, будучи членом Евросоюза, Великобритания не может принимать санкции единолично, а для того чтобы ввести новые ограничительные меры от лица ЕС, потребуется согласие всех 28 государств-членов.
Однако, по мнению ряда европейских дипломатов, существует вероятность, что Великобритании не удастся заручиться поддержкой таких стран, как Австрия, Греция, Кипр и Венгрия. Кроме того, новое итальянское правительство открыто призывало к улучшению отношений с Россией. Вместе с тем Германия, публично поддерживая Великобританию, сотрудничает с Россией по строительству «Северного потока — 2».
«ЕС продемонстрировал солидарность с Великобританией на основе предположения, что Россия несёт ответственность за атаку с использованием химического оружия. Новые доказательства подтверждают верность этого предположения. Оправдывает ли это дальнейшие санкции? Я в этом не уверен», — приводит The Daily Telegraph слова дипломата «издружественной Великобритании страны».
Издание напоминает, что ЕС не вводил против России санкции за отравление Сергея Скрипаля, ограничившись лишь необязательной высылкой российских дипломатов, которую в итоге произвели лишь 18 стран-членов. При этом, осознавая существующее в ЕС разделение в восприятии России, Великобритания прежде не настаивала на необходимости принятия жёстких мер в адрес страны.
Вместе с тем всё ещё остаются в силе и регулярно обновляются введённые в марте 2014 года санкции ЕС против России за «аннексию» Крыма. Тем не менее, уже в 2016 году страны Евросоюза продемонстрировали трудность принятия единогласного решения в ответ на «российскую агрессию». Тогда, несмотря на поддержку подобного шага со стороны Германии, Франции и Великобритании, страны ЕС не сумели договориться о санкциях за бомбардировки сирийского Алеппо, отмечает The Daily Telegraph.
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