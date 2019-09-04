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Fox News: в сенате США призвали рассекретить работу ФБР, связанную с «российским делом»

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Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм формально призвал генпрокурора Уильяма Барра снять гриф секретности с огромного количества документов, связанных с «российским делом». В частности, речь идёт об ордерах, которые ФБР использовало для слежки за членами предвыборной команды Дональда Трампа, передаёт Fox News.
Fox News: в сенате США призвали рассекретить работу ФБР, связанную с «российским делом»
Reuters

Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм формально призвал генпрокурора Уильяма Барра снять гриф секретности с огромного количества документов, которые могут пролить свет на то, как ФБР использовало ордера на слежку во время расследований в отношении России и Трампа. Политик надеется, что эти сведения помогут «получить полную картину о том, что происходило», пишет Fox News.

В своём письме Грэм отмечает, что Барру необходимо работать над этим вопросом вместе с генеральным инспектором Минюста США Майклом Хоровицом. Последний, по словам сенатора, уже почти закончил изучение ордеров, полученных ФБР.
 
«Для того чтобы генеральный инспектор мог представить самые полные результаты своего расследования конгрессу и американскому народу, необходимо рассекретить некоторые документы и сделать их достоянием общественности», — говорится в послании Грэма.
 
Хоровиц исследовал, как досье, составленное бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, использовалось для  предоставления самого первого ордера на наблюдение за бывшим помощником Трампа Пейджем Картером в октябре 2016 года, а также для продления слежки за ещё тремя субъектами. Команда генерального инспектора пыталась разобраться, почему ФБР считало Стила надёжным источником и почему бюро, судя по всему, использовало новостные СМИ для укрепления доверия к экс-агенту британской разведки.
               
В своём письме Грэм подробно описал широкий спектр документов, которые он хотел бы увидеть. Среди них письма, разосланные лидерам конгресса в 2018 году о расследовании «российского дела»; ордеры, выданные ФБР в рамках закона о надзоре за иностранной разведкой,  для слежки за Пейджем или другими членами предвыборного штаба Трампа; официальное подтверждение попыток ФБР проверить обвинения в досье Стила; и информация о брифингах по вопросам национальной безопасности, которые были даны штабам Трампа и Клинтон в 2016 году.
 
Несколько дней назад команда Хоровица выпустила доклад, в котором бывшего директора ФБР Джеймса Коми осуждают за то, что он допускал утечку своих бесед с Трампом. На прошлой неделе Грэм предположил, что этот отчёт — только начало надвигающейся «головомойки» для руководства правоохранительных органов.
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