Fox News: в сенате США призвали рассекретить работу ФБР, связанную с «российским делом»

Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм формально призвал генпрокурора Уильяма Барра снять гриф секретности с огромного количества документов, связанных с «российским делом». В частности, речь идёт об ордерах, которые ФБР использовало для слежки за членами предвыборной команды Дональда Трампа, передаёт Fox News.

Председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм формально призвал генпрокурора Уильяма Барра снять гриф секретности с огромного количества документов, которые могут пролить свет на то, как ФБР использовало ордера на слежку во время расследований в отношении России и Трампа. Политик надеется, что эти сведения помогут «получить полную картину о том, что происходило», пишет Fox News.

В своём письме Грэм отмечает, что Барру необходимо работать над этим вопросом вместе с генеральным инспектором Минюста США Майклом Хоровицом. Последний, по словам сенатора, уже почти закончил изучение ордеров, полученных ФБР.

«Для того чтобы генеральный инспектор мог представить самые полные результаты своего расследования конгрессу и американскому народу, необходимо рассекретить некоторые документы и сделать их достоянием общественности», — говорится в послании Грэма.

Хоровиц исследовал, как досье, составленное бывшим британским шпионом Кристофером Стилом, использовалось для предоставления самого первого ордера на наблюдение за бывшим помощником Трампа Пейджем Картером в октябре 2016 года, а также для продления слежки за ещё тремя субъектами. Команда генерального инспектора пыталась разобраться, почему ФБР считало Стила надёжным источником и почему бюро, судя по всему, использовало новостные СМИ для укрепления доверия к экс-агенту британской разведки.

В своём письме Грэм подробно описал широкий спектр документов, которые он хотел бы увидеть. Среди них письма, разосланные лидерам конгресса в 2018 году о расследовании «российского дела»; ордеры, выданные ФБР в рамках закона о надзоре за иностранной разведкой, для слежки за Пейджем или другими членами предвыборного штаба Трампа; официальное подтверждение попыток ФБР проверить обвинения в досье Стила; и информация о брифингах по вопросам национальной безопасности, которые были даны штабам Трампа и Клинтон в 2016 году.

Несколько дней назад команда Хоровица выпустила доклад, в котором бывшего директора ФБР Джеймса Коми осуждают за то, что он допускал утечку своих бесед с Трампом. На прошлой неделе Грэм предположил, что этот отчёт — только начало надвигающейся «головомойки» для руководства правоохранительных органов.