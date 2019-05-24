WSJ: Трамп поручил спецслужбам помочь генпрокурору разобраться в истоках «российского дела»

Дональд Трамп значительно расширил полномочия генпрокурора Уильяма Барра, дав ему право рассекретить сведения о происхождении «российского расследования». Президент США также поручил спецслужбам оказать главе Минюста «быстрое и полное содействие» в этом деле, пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп «кардинально расшил полномочия» генпрокурора Уильяма Барра, предоставив ему возможность рассекретить информацию, касающуюся первопричин расследования «российского вмешательства» в американские выборы. Таким образом президент США вывел на новый уроень проверку, которая, как он полагает, прольёт свет на преступления его политических оппонентов, пишет The Wall Street Journal.

«Сегодняшнее решение поможет добиться того, чтобы все американцы узнали правду о случившихся событиях и предпринятых действиях во время последних президентских выборов, и восстановит доверие к нашим государственным органам», — говорится в заявлении Белого дома.

В своём меморандуме Трамп поручает лидерам американских спецслужб оказать «быстрое и полное содействие» расследованию, которое ведёт Барр. Кроме того, президент призывает генпрокурора советоваться с руководством этих ведомств перед публикацией засекреченных документов, но только до «пределов, которые он сочтёт практичными». Иными словами, Барр уполномочен «отвергать любые опасения разведсообщества», утверждает издание.

Примечательно, что Трамп приказывает главам спецслужб сотрудничать с Барром, но сам советует членам своей команды не давать показания конгрессу, который ведёт несколько собственных расследований в отношении президента. Глава Белого дома обвиняет демократов в том, что они пытаются заработать политические очки за его счёт.

«На самом деле преступление совершила другая сторона. Увидим, что из всего этого (расследования Барра. — ИноТВ) выйдет. Я надеюсь, всё будет хорошо», — заявил Трамп на недавней встрече с репортёрами.

Барр, которого президент неоднократно хвалил в последние несколько месяцев, рассказал, что ключевыми моментами его проверки станут сбор разведданных, который предшествовал открытию формального «российского расследования» ФБР в июле 2016 года, и мотивированные этим расследованием действия чиновников.

Несколько сотрудников ФБР сообщали, что бюро открыло контрразведывательное расследование в отношении людей, связанных со штабом Трампа, после наводки австралийского правительства. По его данным, советник команды будущего президента США Джордж Пападопулос якобы знал о планах России использовать компромат против Хиллари Клинтон.

Пападопулос был приговорён к двум неделям тюрьмы после того, как он признался, что давал ложные показания ФБР о своих контактах с посредником российского правительства. С тех пор он называет себя «жертвой некорректной следственной работы американских властей».

Бывшие работники спецслужб оправдывают свои действия сложившимися обстоятельствами. В июне 2016-го национальный комитет Демократической партии заявил о том, что его серверы подвергли атаке «хакеров российского правительства». Экс-генконсул ФБР Джим Бейкер позже вспоминал: «С нашей стороны было бы очень-очень неприемлемым не начать расследование».

Демократы встретили новость о меморандуме с беспокойством. «У нас уже есть два продолжающихся расследования в этой области. Доклад Мюллера ярко описывает подробности того, как это расследование началось, и содержит достоверную информацию о российском шпионаже, которым занялось ФБР в рамках контрразведывательного расследования», — заявил сенатор Ричард Блюменталь.

Издание напоминает, что ранее Трамп уже пытался снять гриф секретности с документов, связанных с «российским расследованием». В сентябре 2018 года он приказал опубликовать стенограммы ФБР, смс-сообщения и другие материалы, имеющие отношения к этому делу.

Белый дом преподносил своё решение в качестве ответа на просьбы некоторых членов парламента. Но специалисты в области права называли этот шаг «экстраординарным уровнем президентского вмешательства в расследование в отношении его самого и его окружения», заключает WSJ.