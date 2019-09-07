«Первый шаг к ослаблению напряжённости» — WSJ об обмене между Москвой и Киевом

Россия и Украина совершили масштабный и долгожданный обмен задержанными гражданами, пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, эта акция является первым шагом к ослаблению напряжённости между двумя странами, а также даёт возможности для скорого урегулирования конфликта на Юго-Востоке Украины.

Россия и Украина осуществили масштабный обмен заключёнными, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, это может быть первым шагом на пути к ослаблению напряжённости между двумя странами.

После длительных переговоров стороны согласовали обмен 70 заключённых: в их числе известный украинский режиссёр Олег Сенцов и российский журналист Кирилл Вышинский, а также 24 украинских моряка, задержанных Россией в ноябре прошлого года.

Как напоминает The Wall Street Journal, российско-украинские отношения находятся в кризисе с 2014 года: достигнутое соглашение по обмену может стать подспорьем для дальнейших переговоров. «Это первый шаг на пути от конфликта к диалогу», — заявил Константин Косачёв, председатель комитета Совета Федерации по международным делам. Кроме того, комментируя договорённость об обмене, российский президент Владимир Путин отметил, что это правильный шаг на пути к нормализации российско-украинских отношений. Впрочем, эксперты предупреждают, что путь к окончательному урегулированию будет долгим и непростым.

Издание отмечает, что соглашение об обмене стало большой победой для Владимира Зеленского, который обещал вернуть заключённых в ходе своей предвыборной кампании. Более того, договорённость между Украиной и Россией может помочь возобновить переговоры об окончании российско-украинского кризиса в Нормандском формате, с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции.

«Обмен заключёнными является жестом доброй воли и предпосылкой для дальнейших переговоров по разрешению конфликта», — считает Отилия Дханд, эксперт из консалтинговой компании Teneo Intelligence.

The Wall Street Journal пишет, что среди отпущенных Украиной заключённых числится ещё и Владимир Цемах, которого голландская прокуратура хочет видеть в качестве ответчика по делу о сбитом над Юго-Востоком Украины «Боинге» малазийских авиалиний. Отмечается, что 40 европейских политиков написали письма Владимиру Зеленскому с требованием не передавать Цемаха России.