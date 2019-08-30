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Euronews: дата обмена заключёнными ещё не определена
В СБУ подтвердили, что обмена заключёнными между Россией и Украиной в эту пятницу не будет и окончательная дата ещё не определена. Как передаёт Euronews, ранее сообщения о состоявшемся обмене уже опровергла администрация Владимира Зеленского.
В Службе безопасности Украины заявили, что обмена заключёнными между Россией и Украиной в пятницу не будет и окончательная дата ещё не определена. Ранее сообщения о состоявшемся обмене опровергла администрация Владимира Зеленского.
 
«Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтверждённую информацию и многочисленные источники», — говорится на странице офиса украинского президента в Facebook.
 
Ранее сотрудница Верховной рады Анна Исламова написала, что обмен завершён и освобождённые Россией украинцы, в том числе Олег Сенцов и моряки, возвращаются на Украину. Репост этой записи сделал новый генпрокурор страны Руслан Рябошапка.
 
Агентство ТАСС со ссылкой на адвоката арестованных на Украине россиян Валентина Рыбина пишет, что в ответ Киев может освободить 12 граждан России. Речь идёт о тех, кто был причастен к событиям на юго-востоке Украины или кто был задержан по обвинению в госизмене.
 
Двумя днями ранее Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи под личное обязательство руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В заключении он находился с мая 2018 года. Его обвиняли в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
 
Дата выхода в эфир 30 августа 2019 года. 
 
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