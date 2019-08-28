СТРАНА: журналиста Вышинского выпустили из киевского СИЗО

14:54
Россия заявила о 24 случаях нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки
Россия зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на Минобороны.
14:48
СМИ: Футболисты «Црвены Звезды» отпраздновали выход в ЛЧ, прокатившись на танке по Белграду
Болельщики и футболисты сербского клуба «Црвена Звезда» необычно отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
14:47
Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
14:44
В Берлине прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи
Освобождение на Украине журналиста Кирилла Вышинского является шагом в направлении свободы слова, заявила представитель МИД Германии Мария Адебар.
14:40
Овечкин возглавляет список лучших снайперов в НХЛ за последние пять лет
Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список лучших снайперов лиги за последние пять лет.
14:36
Лукашенко заявил о неразберихе в торговых отношениях Минска и Анкары
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу посетовал на неразбериху в торговых отношениях Минска и Анкары.
14:35
«Укрэнерго» подала иск против России из-за активов в Крыму
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подала в международный арбитраж иск против России о компенсации за утраченные активы после воссоединения Крыма с Россией. Об этом заявили в пресс-службе компании.
14:22
В ОБСЕ оценили решение суда в Киеве освободить Вышинского
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир приветствует освобождение из-под стражи руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
14:20
Легенды НБА Брайант и О’Нил раскритиковали друг друга
Легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант и Шакил О’Нил, выступавшие за «Лос-Анджелес Лейкерс», обменялись критическими высказываниями в адрес друг друга.
14:06
Канадский теннисист рассказал, за счёт чего обыграл Хачанова на US Open
Канадец Вашек Поспишил прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
14:06
Лукашенко сравнил отношения Белоруссии с Россией и Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым сравнил белорусско-российские отношения с белорусско-казахстанскими.
13:58
Эксперт оценил заявление Коломойского об условиях переизбрания Зеленского на второй срок
Политолог и публицист Андрей Ваджра в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинского бизнесмена Игоря Коломойского об условиях переизбрания президента Владимира Зеленского на второй срок.
13:57
«Реал» сообщил, что Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что испанский полузащитник Иско выбыл на неопределённый срок из-за повреждения.
13:57
Соловьëв прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи
Российский журналист Владимир Соловьëв в беседе с ФАН прокомментировал решение суда в Киеве освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
13:56
Симоньян об освобождении Вышинского: мы очень благодарны всем, кто помогал
Главный редактор RT Маргарита Симоньян поблагодарила всех, кто помогал в ситуации с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
13:53
Эксперт прокомментировал сообщения о разработке в России нового вертолёта
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о разработке в России нового вертолёта.
13:49
Теннисист Кирьос заявил, что в ATP много коррупции
Австралийский теннисист Ник Кирьос, комментируя свой дисциплинарный штраф на турнире в американском Цинциннати, заявил о коррумпированности Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
13:49
В Кремле оценили возможный визит Болтона в Минск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Белоруссию.
13:47
По факту пожара на заводе «Красное Сормово» возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после пожара на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, где погибли два человека.
13:46
Эксперт оценил перспективы «Турецкого потока»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы «Турецкого потока».
13:44
«Формула-1» продлила договор с организаторами Гран-при Испании на 2020 год
Руководство «Формулы-1» достигло договорённости о продлении контракта с организаторами Гран-при Испании.
13:42
В Гидрометцентре прогнозируют заморозки в ряде регионов России
Температура в некоторых регионах России опустится до -2...-3 °С в ночь на 29 августа. Об этом заявила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
13:41
В Омской области проводят проверку по факту ДТП с участием двух автобусов
В Омской области организовали проверку по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов, сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
13:41
Песков: Кремль не выдвигает условий для саммита в нормандском формате
Кремль не выдвигает условий для проведения саммита в нормандском формате, но переговорам должна предшествовать встреча помощников президентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
13:40
Суд отправил на лечение обвиняемого в угоне самолёта жителя ХМАО
Суд Ханты-Мансийского автономного округа в среду, 28 августа, принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, пытавшегося в январе угнать самолёт компании «Аэрофлот».
13:37
Танкисты ЗВО провели учения в Воронежской области
Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа провели учения в Воронежской области, сообщает телеканал «Звезда».
13:35
На МАКС-2019 представили истребитель МиГ-35 в новом облике
На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили перспективный многоцелевой истребитель МиГ-35 в новом экспортном облике. Об этом сообщают «Известия».
13:34
«Яндекс.Навигатор» начнёт предупреждать водителей о приближении к школам
Сервис «Яндекс.Навигатор» к началу учебного года начнёт оповещать водителей о приближении к школам.
13:26
Борзаковский рассказал, как провёл день перед победой на ОИ
Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 м Юрий Борзаковский в подробностях рассказал, как провёл день перед победой на соревнованиях в Афинах.
13:21
Борзаковский вспомнил, как готовился к ОИ-2004 в пионерском лагере
Олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский рассказал, как готовился к Играм в Афинах.
13:19
В Кремле прокомментировали освобождение Вышинского из-под стражи
В Кремле приветствуют решение суда в Киеве освободить из-под стражи журналиста Кирилла Вышинского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:18
СМИ: Месси пропустит ещё месяц из-за травмы
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси из-за повреждения не сможет помочь команде ещё в течение месяца.
13:17
Глава Военного комитета НАТО провёл телефонный разговор с Герасимовым
Пресс-служба НАТО сообщила, что председатель Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил России Валерием Герасимовым.
13:09
Кадастровая палата разработала инструкцию по согласованию границ участков с соседями
Федеральная кадастровая палата Росреестра разработала инструкцию по согласованию границ участков с соседями, сообщают «Известия».
13:03
Президент Грузии обозначила условия возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире Euronews рассказала, в каком случае может произойти возобновление диалога Тбилиси и Москвы.
13:01
Чемпион WBA Бивол заинтересован в объединительных боях
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о желании проводить объединительные бои.
12:51
Баскетболист Рон Бэйкер прокомментировал свой переход в ЦСКА
Защитник баскетбольного ЦСКА Рон Бэйкер в беседе с «Известиями» прокомментировал свой переход в московскую команду.
12:51
В Госдуме освобождение Вышинского назвали шагом к серьёзным изменениям
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT решение суда в Киеве отпустить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского под личное поручительство.
12:50
Джули Эндрюс прокомментировала получение почëтного приза Венецианского кинофестиваля
Актриса Джули Эндрюс в беседе с «Известиями» прокомментировала получение почëтного приза «За жизненные достижения» Венецианского кинофестиваля.
12:49
В Госдуме оценили ситуацию с обрушением стены здания в Новосибирске
Депутат Госдумы Вера Ганзя в беседе с НСН отреагировала на сообщения об обрушении стены здания в Новосибирске.
12:43
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
12:40
Под завалами здания в Новосибирске нашли третьего погибшего
Третий погибший извлечён из-под завалов после обрушения на стройке в Новосибирске, под завалами больше нет людей.
12:39
СМИ: Базовый набор для первоклассников оценили более чем в 10 тысяч рублей
Базовый набор для первоклассников (форма, обувь, канцелярские принадлежности и рюкзак) оценили более чем в 10 тыс. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
12:33
Надаль назвал сюрпризом вылет Хачанова в первом круге US Open
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал вылет россиянина Карена Хачанова после первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
12:27
Toyota и Suzuki создадут альянс
Японские автоконцерны Toyota Motor Corporation и Suzuki заключили соглашение о формировании альянса.
12:25
Вышинский назвал справедливым решение суда
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назвал решение суда в Киеве обоснованным и справедливым.
12:23
Стивенс высказалась о своём поражении от Калинской на US Open
Десятая ракетка мира американка Слоан Стивенс прокомментировала своё поражение от россиянки Анны Калинской в матче первого круга заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
12:21
Под завалами дома во Львовской области могут быть пять человек
Ещё пять человек могут быть под завалами обрушившегося дома в городе Дрогобыч Львовской области.
12:14
Захарова прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение суда в Киеве освободить руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
12:12
Водитель попавшего в аварию минивэна BlaBlaCar мог уснуть за рулём
Водитель зарегистрированного в сервисе BlaBlaCar минивэна, который в среду, 28 августа, съехал в кювет в Волгограде, по предварительным данным, мог уснуть за рулём.