СТРАНА: журналиста Вышинского выпустили из киевского СИЗО

Киевский суд выпустил журналиста Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Как передаёт «СТРАНА.ua», сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, и сторона обвинения не была против смягчения меры пресечения.

Апелляционный суд Киева отпустил под личное обязательство главреда «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Как пишет «СТРАНА.ua», сам журналист заявил, что у него нет мотивов скрываться от следствия, поэтому он хотел бы, чтобы его выпустили под личное поручительство. Сторона обвинения также не была против смягчения меры пресечения.

Как напоминает издание, 15 мая 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского в Киеве. Вышинскому объявили о подозрении в уголовном производстве по статье «государственная измена».

После этого Вышинского привезли в Херсон, где суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Херсонский суд уже несколько раз продлевал журналисту срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.

В марте 2019 года Вышинский был этапирован из Херсона в Киев. С тех пор он находился в столичном следственном изоляторе. Последний раз Кирилла Вышинского оставили под стражей в июле текущего года. Апелляция на это решение переносилась несколько раз.