Das Erste: саудовский наследный принц попал под подозрение ООН в убийстве Хашукджи

Специальный докладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар призвала провести новые расследования по делу об убийстве журналиста Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Эксперт ООН пришла к выводу о наличии убедительных свидетельств, обосновывающих расследование в отношении саудовского наследного принца и других высокопоставленных лиц государства.
Сначала Саудовская Аравия оспаривала исчезновение журналиста Хашукджи в Стамбуле, позднее признала факт убийства. Теперь эксперт ООН обнаружила улики, указывающие на причастность саудовского наследного принца, и требует провести расследование, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.
По мнению следователя ООН, Саудовская Аравия повинна в убийстве критиковавшего правительство журналиста Джамаля Хашукджи. В отчёте спецдокладчика ООН Аньес Калламар, обнародованном в Женеве, сказано о вине Саудовской Аравии, независимо от того, кто конкретно был заказчиком убийства. В случае гибели Хашукджи речь идёт о преступлении, нарушающем международное право. Калламар говорила о наличии достаточных доказательств для начала расследования в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана и других высокопоставленных лиц в государстве.
Как напоминает немецкий телеканал, Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года, когда журналист хотел забрать документы для своей свадьбы. Саудовское правительство признало это под международным давлением, 11 человек предстали перед судом. Спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Аньес Калламар требует ввести международные санкции в отношении наследного принца. Презумпция невиновности действует для всех, но другие санкции этот принцип не учитывали, отмечается в материале.
Калламар раскритиковала слабую международную реакцию, хотя некоторые государства и ввели санкции. «Они должны быть продолжены. Они важны, но их недостаточно, — пояснила спецдокладчик ООН. — Эти санкции в отношении 17 человек затуманивают тот факт, что ответственность несёт государство».
По оценкам Калламар, нельзя поверить в то, что группа убийц могла быть отправлена из Саудовской Аравии без ведома наследного принца Мухаммеда бен Салмана. Он всегда позволял преследования диссидентов. Кроме того, без его ведома невозможно было уничтожить улики после убийства в консульстве в Стамбуле.
«Специальный докладчик пришла к выводу о наличии достоверных указаний, обосновывающих новые расследования об индивидуальной ответственности высокопоставленных саудовских представителей, включая наследного принца», — написала Калламар в своём отчёте.
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что генсек организации Антониу Гутерреш не может единолично инициировать расследование убийства журналиста Джамаля Хашукджи, оно может начаться только после соответствующей резолюции Совета безопасности.
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