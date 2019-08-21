Грузия Online: уволенный с «Рустави 2» журналист не собирается извиняться перед Путиным

Бывший ведущий грузинского телеканала, который обматерил Владимира Путина в прямом эфире, заявил, что не собирается за это извиняться. Как передаёт «Грузия Online», Габуния добавил, что его слова не были ошибкой, поскольку в тот момент он «вспоминал могилы, которые осквернили российские солдаты».

Бывший телеведущий «Рустави 2» Георгий Габуния заявил, что ругань в адрес президента России Владимира Путина не была ошибкой и извиняться из-за этого он не собирается. Как пишет «Грузия Online», об этом он впервые заявил перед парламентом на акции «Стыдно», которая является летним форматом проходящих там уже третий месяц акций протеста.

«Если бы я считал, что это была ошибка, я бы извинился. Я не собираюсь извиняться за ругань Путина даже в той форме, в какой я это сделал. Знаю, что очень болезненно, особенно последняя часть, когда я упомянул родителей и могилы родителей, но в этот момент я вспоминаю могилы, которые осквернили российские солдаты», — заявил Габуния.

Как напоминает издание, ранее Георгий Габуния обматерил Путина в эфире передачи. Этот вопрос привлёк особое внимание первых персон правительства и активистов. Правительство требовало от международных организаций реакции, а активисты группы — увольнения журналиста.