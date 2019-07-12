Le Figaro: грузины и албанцы добавляют проблем французским иммиграционным властям

С начала года Франция получила 10 тыс. запросов на предоставление убежища от граждан Грузии и Албании, въезжающих в страну без виз, пишет Le Figaro. Как поясняет издание, соискатели из «стабильных стран» надеются таким образом продлить своё пребывание во Франции, пользуясь медлительностью миграционных властей. При этом для французского бюджета содержание неуклонно растущего числа просителей убежища и беженцев становится всё менее посильной задачей, отмечает газета.

С начала года Франция получила 10 тыс. запросов на предоставление убежища от грузин и албанцев, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, поток просителей убежища из Грузии вырос более чем на 80% по сравнению с прошлым годом, из Албании — более чем на 30%. Отмечается, что речь идёт о так называемых стабильных странах, из которых мигранты, за редким исключением, уезжают по экономическим причинам, а значит не могут претендовать на защиту, предусмотренную Женевской конвенцией.

Такие просители, по словам газеты, «образовывают затор» в системе, которая всё ещё не пришла в себя после миграционного кризиса последних лет. Ситуация выглядит ещё более беспокоящей, учитывая, что у Парижа, как полагают, вот уже два года имеются договорённости с Тбилиси и Тираной о сдерживании потока часто необоснованных прошений об убежище. Учитывая, что гражданам Грузии и Албании не требуется виза для въезда в ЕС, многие пользуются возможностью продлить своё пребывание сверх разрешённого срока, подавая прошение о предоставлении убежища. После этого они надеются как можно дольше пользоваться медлительностью процессуальной системы, поясняет Le Figaro.

Согласно опубликованному в декабре 2018 года докладу французских парламентариев Ноэля Барро и Александра Ольройда, в минувшем году количество домохозяйств, получающих пособие для просителей убежища во Франции достигло 100 тыс. Это значит, что за год их число выросло на 15%. Как сообщает издание, для семейной пары соискателей статуса беженцев ежемесячное пособие составляет в среднем €300, ещё €220 они могут получить, если государство не сможет предложить им размещение — что случается довольно часто.

Таким образом, только на пособия для просителей убежища из государственного бюджета тратится почти полмиллиарда евро. Все расходы на предоставление убежища во Франции уже давно превысили порог в €2 млрд в год, установленный Счётной палатой в 2014 году, когда Франция принимала 65 тыс. просителей, отмечает газета. Сегодня страна ежегодно принимает 120 тыс. просителей, и эта цифра неуклонно растёт.

Если в Европе в целом поток мигрантов существенно снизился по сравнению с 2015 годом, во Франции он снова начинает расти, констатирует издание. «К потоку, прибывающему из Греции, Италии, и — всё больше — из Испании, прибавляются ещё и мигранты, которых к нам отправляют Германия и Бельгия», — рассказывает префект полиции. Помимо грузин и албанцев «во французское окошко стучат» афганцы, запросы которых удовлетворяются чаще. По мнению судьи Национального суда по вопросам убежища, в этом нет ничего удивительного, ведь «они приезжают из страны, в которой 10 тысяч военных и полицейских ежегодно гибнут в засадах и терактах».

Вдобавок к этому французская полиция контролирует нахождение на территории страны 100 тыс. нелегальных мигрантов в год, из которых всего 15 тыс. выдворяются, и ещё столько же уезжают добровольно или с посторонней помощью. Известно, что государственная программа медицинской помощи иностранцам, находящимся на территории страны незаконно, насчитывает в 2019 году 330 тыс. получателей, притом что далеко не все нелегальные мигранты изъявляют желание ей воспользоваться.

«Справляется ли Франция с иммиграцией?» — задаётся вопросом le Figaro. Правительство обещает организовать в сентябре парламентские дебаты, в ходе которых будет обсуждаться идея введения миграционных квот. Однако по мнению депута от партии «Республиканцы» Эрика Чиотти, это всего лишь «наживка, чтобы замаскировать беспомощность в делах», поскольку идея введения ограничений ни разу ещё не дала результатов. «Исполнительная власть мечтает регулировать въезд, не будучи способной решить вопрос с выездами, притом что всё взаимосвязано», — отмечает комиссар пограничной полиции. По мнению газеты, миграционный вопрос вполне может стать центральным на предстоящих президентских выборах во Франции.