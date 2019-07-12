Independent: в США организуют массовую облаву на незаконных мигрантов

В ближайшие выходные власти США намерены начать массовые рейды, направленные на выявление мигрантов, нелегально проживающих на территории страны, сообщает The Independent. По словам ответственных чиновников, за ними обязательно последует депортация нарушителей. Как напоминает британская газета, ранее Дональд Трамп грозился выслать из США «миллионы» нелегальных мигрантов.

Чиновники США утверждают, что в воскресенье в стране начнутся рейды, направленные на выявление незаконных иммигрантов, за которыми обязательно произойдёт депортация нарушителей, пишет британская газета The Independent.

По официальным документам, в эти выходные администрация Трампа начнёт выявлять и депортировать тысячи мигрантов, нелегально проживающих на территории США. Как сообщают американские СМИ, рейды будут нацелены на людей в десятке крупных городов, которым уже было велено покинуть страну.

Ранее Дональд Трамп откладывал этот шаг на две недели, после того как в СМИ просочилась информация о соответствующих планах администрации президента, представители которой опровергали эти данные.

По словам неназванных сотрудников органов национальной безопасности, американская служба миграционного контроля нацелена примерно на 2 тыс. человек, въехавших в США за последние месяцы, однако вместе с тем будут проводиться депортации нелегальных мигрантов, выявленных поблизости. Семьи будут по возможности содержаться вместе в специальных учреждениях в Пенсильвании и Техасе.

Исполняющий обязанности главы иммиграционной службы Кен Кучинелли официально заявил, что депортации «обязательно произойдут», несмотря на некоторые задержки. Впрочем, адвокаты семей могут выступить против их депортации в суде, что может привести к промедлениям или приостановке процесса выдворения из США, отмечается в статье.

Как напоминает издание, Трамп написал в Twitter о предстоящем задержании «миллионов» людей, тогда как Кучинелли говорил примерно об 1 млн человек, которые более не могут оставаться на территории США на законных основаниях.

Лидер демократов Нэнси Пелоси ранее призывала Трампа отменить запланированные массовые рейды: «Это за гранью цивилизованного человеческого поведения — просто вышибать двери, разбивая семьи».

Усилия по депортации нелегальных мигрантов были возобновлены после того, как Белый дом подвергся резкой критике за условия содержания мигрантов и особенно детей после их попадания в США, отмечает The Independent.

Врачи, юристы и правительственные инспекторы собирали истории о больных детях, живущих в неподобающих условиях в переполненных комнатах. Дети вынуждены спать на полу, охранники настроены враждебно, доступ к душевым отсутствует. Камеры для содержания взрослых переполнены с целью удвоить их вместимость, рацион питания состоит из одних бутербродов.

Политики были вынуждены дополнительно выделить миллиарды долларов для того, чтобы помочь сотрудникам пограничных служб вывести людей из этих лагерей. Согласно заявлениям чиновников, вдоль южной границы в них содержится около 200 детей без сопровождения взрослых. В мае эта цифра превышала 2,5 тыс., но её удалось снизить благодаря увеличению финансирования со стороны конгресса, сообщает британская газета The Independent.