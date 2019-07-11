Le Figaro: мигранты всё больше влияют на рождаемость во Франции

Мигранты, в среде которых принято рожать больше детей, чем в семьях коренных французов, оказывают всё большее влияние на демографические показатели Франции, пишет Le Figaro со ссылкой на исследование французских демографов. При этом, как отмечают специалисты, высокие показатели рождаемости во Франции, прежде всего, заслуга местного населения.

Как выяснили французские демографы, самым высоким среди стран ЕС показателем рождаемости Франция обязана в том числе матерям-иммигранткам, рожающим больше детей, чем «коренные» француженки, пишет Le Figaro. Если коэффициент общей плодовитости в среднем по Европе составляет 1,59 ребёнка на 1 женщину репродуктивного возраста, во Франции этот показатель равен 1,88.

Специалисты, опубликовавшие в июле доклад под названием «Население и общества» (Population & Sociétés), поясняют, что под «иммигранткой» подразумевается женщина, рождённая за границей и постоянно проживающая во Франции, независимо от наличия у неё французского гражданства, а под «коренными» француженками — рождённые во Франции.

Согласно опросу, проведённому Национальным институтом статистики и экономических исследований, в 2017 году из 100 детей, рождённых во Франции, 81,2% были детьми коренных француженок, а 18,8% — детьми матерей-иммигранток. Как отмечается в статье, в 2009 году это соотношение составляло 84% и 16% соответственно. «Вклад мигрантов в показатели рождаемости во Франции растёт, и значит, достоин того, чтобы быть отмечен», — говорится в исследовании, авторы которого «оставляют в стороне идеологическую сторону» вопроса, делая упор на факты.

Притом что матери-иммигрантки ответственны за рождение 18,8% детей во Франции, сами они составляют 12% от всех французских матерей — это значит, что их плодовитость выше, чем у коренных француженок (в среднем 2,6 и 1,8 ребёнка на 1 женщину соответственно).

Таким образом, «сверхплодовитость» мигрантов добавляет 0,1% к коэффициенту общей плодовитости Франции, который без этого вклада равнялся бы 1,78 — что в любом случае выше среднеевропейских показателей, подчёркивают специалисты. «Если Франция стоит в первых рядах по показателям рождаемости в Европе, дело не столько в иммиграции, сколько в высокой плодовитости коренного населения», — делают вывод авторы исследования.

Как замечают эксперты, в половине европейских стран, как и во Франции, мигранты вносят свой вклад в повышение коэффициента плодовитости, однако в каждой четвёртой стране ЕС (в первую очередь, в бывших государствах коммунистического блока) переселенцев слишком мало, чтобы влиять на демографию. Отдельно нужно рассматривать пример Нидерландов: там мигранты представляют значительную часть населения, однако их показатели плодовитости не отличаются от местного населения.

Во Франции имеется собственная специфика — большое число мигрантов в сочетании с высокой плодовитостью переселенцев. Так, в среде выходцев из стран Магриба коэффициент общей плодовитости составляет 3,5 ребёнка на 1 женщину. При этом эксперты утверждают, что поведение последующих поколений таких переселенцев, рождённых во Франции, не отличается от поведения местных жителей. Однако, как подчёркивает Le Figaro, реальных доказательств этому утверждению учёные не приводят.