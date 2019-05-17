Times: в США продолжает снижаться уровень рождаемости

Текущий уровень рождаемости в США — самый низкий с конца 80-х годов, пишет The Times. Такой рождаемости недостаточно для поддержания нынешнего уровня населения: кроме того, низкий естественный прирост может негативно сказаться на экономике страны. Среди причин снижения издание выделяет более поздний возраст вступления в брак, широкое использование контрацептивов, а также современные технологии.

В прошлом году в США родилось около 3,8 млн детей, что является самым низким показателем с 1987 года, сообщает The Times. Как отмечает издание, подобное снижение может иметь серьёзные экономические последствия, поскольку теперь естественный прирост не в состоянии полноценно восполнить население без миграционного притока.

The Times пишет, что рождаемость обычно коррелирует с ростом экономики: её уровень резко снизился на фоне кризиса 2008 года, и ожидалось, что затем он восстановится, однако этого не случилось. На данный момент средний показатель рождаемости у женщин в США составляет 1,7, тогда как для поддержания уровня населения он должен равняться 2,1.

В качестве одной из причин снижения рождаемости издание называет более поздний средний возраст вступления в брак: сейчас для женщин он составляет 28,2 года. Это происходит потому, что всё больше американских женщин предпочитают строить карьеру, отмечает The Times. Свою роль в снижении показателей рождаемости также играет и возрастающее использование контрацептивов.

По мнению Джона Роу, эксперта из Колумбийского университета, снижение рождаемости приведёт к росту налогов, ввиду необходимости соблюдать баланс между пенсионерами и рабочим населением.

Издание отмечает, что, согласно недавно проведённому в Великобритании исследованию, в снижении рождаемости повинны современные технологии (к примеру, соцсети), которые снижают уровень сексуальной активности людей.