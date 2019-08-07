CNN: за 20 лет Путин возродил мировую державу и настроил против себя Запад

За 20 лет у власти Владимир Путин изменил роль России на международной арене, продемонстрировав всему миру её военную мощь, передаёт CNN. Как отмечает телеканал, за это время Путин возродил патриотизм россиян, но взял курс на противостояние с Западом.

Вот уже 20 лет Владимир Путин играет важнейшую роль в политике России и на мировой арене, начиная с вмешательства в выборы иностранного государства и заканчивая вовлечением в международные конфликты. Старший международный корреспондент CNN Мэтью Чанс вспоминает, как российский президент изменил роль своей страны в мире.



Это была первая война в Европе XXI века, и это была война Путина. Крошечный грузинский анклав Южная Осетия находился на задворках бывшего СССР, но именно здесь Россия при Путине впервые прощупала почву международного конфликта, вмешавшись, чтобы поддержать сепаратистский регион, напав на грузинские силы, направив свои танки через международную границу.



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN, фрагмент репортажа августа 2008 года: Было много предположений о том, где же находятся российские военные, так вот они здесь, на территории Грузии и за пределами основного района конфликта, Южной Осетии. Они движутся в сторону Тбилиси, и главный вопрос состоит в том, как далеко они продвинутся.



Этот вопрос я обсудил с самим Путиным через несколько недель после того, как конфликт завершился и начала появляться новая сильная Россия.



МЭТЬЮ ЧАНС, фрагмент интервью августа 2008 года: Считаете ли вы это поворотным моментом в отношениях России и Запада? Вы думаете, этот период послевоенного затишья закончится?



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России, фрагмент интервью августа 2008 года: Думаю, нет. Надеюсь, нет.



И он был прав, ответной реакции на действия возрождающейся России так и не последовало вплоть до этого момента. В 2014 году протестующие в соседней Украине свергли пророссийского президента. Путин действовал быстро, чтобы защитить интересы России.



МЭТЬЮ ЧАНС, фрагмент репортажа 2014 года: Поразительные события произошли в Крыму. Без единого выстрела Россия вторглась на территорию Украины, и, несмотря на международное осуждение, фактически взяла полуостров под свой контроль.



Это повлекло за собой введение санкций, как и начало непрекращающейся волны национализма.



Кадры из видео 2014 года: Россия, Россия, Россия.



Владимир Путин, одержавший победу в Крыму, вернул множеству россиян чувство гордости.



ВЛАДИМИР ПУТИН: Мы поняли, что речь идёт не просто о территории, которой у нас достаточно, речь идёт об исторических истоках, об источниках нашей духовности и государственности, речь идёт о том, что делает нас единым народом и единой, сплочённой нацией.



Вскоре Путин развернул своё растущее военное хвастовство ещё дальше. Шок и трепет, российские воздушные нападения в Сирии в 2015 году поддержали режим Башара Асада. Каждая ракета, помогая изменить курс сирийского конфликта, направляла важный сигнал о возрождении России.



МЭТЬЮ ЧАНС, фрагмент репортажа 2015 года: Это кажется центром масштабной российской военной операции. В воздухе витает запах реактивного топлива, а земля дрожит от рёва этих военных самолётов, возвращающихся с воздушных обстрелов.



И дрожь ощущалась далеко за пределами Сирии. Хорошо это или плохо, Россия при Путине возродилась в качестве ключевой державы, влияющей на события по всему миру и, вероятно, встающей на путь, на котором неизбежно столкновение с Западом.



Мэтью Чанс, CNN, Москва.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 07 августа 2019 года.