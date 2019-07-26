Interia: Путина не позвали отметить годовщину Второй мировой, но пригласят на торжества в Аушвиц

Россия не относится к числу ближайших партнёров и союзников Польши, поэтому её лидера не ждут на торжествах, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский. При этом он отметил, что Владимира Путина пригласят на церемонию в честь 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим), где участие советских войск исторически неопровержимо.

Пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский заявил, что торжества, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны, будут разделены на две части. В польской местности Велунь будет президент Анджей Дуда и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. «Это будут торжества, цель которых в том, чтобы показать жестокость Второй мировой войны, но исключительно в гражданском аспекте», — заявил политик. «Там также в 1939 году началась война», — добавил он. На вопрос о том, будут ли какие-либо мероприятия на Вестерплатте 1 сентября, он ответил, что Президентский дворец организует торжества лишь в Велюне и в Варшаве.

Хотя в начале года тогдашний замминистра иностранных дел Бартош Чихоцкий утверждал, что президент России Владимир Путин может появиться на торжествах по случаю годовщины начала Второй мировой войны, приглашение ему так и не было направлено. Спыхальский объяснил это следующим образом: «Ключ направления приглашений для глав государств был следующим: отправляем приглашения нашим ближайшим партнёрам, нашим союзникам, поэтому приглашения были отправлены всем главам государств — членов Европейского союза, членам НАТО, государствам Восточного партнёрства».





«Сегодня мы уже получили обратные подтверждения от более чем 30 государств о том, что делегации на уровне президентов, премьеров, глав парламентов или же столь же высокого уровня примут участие в торжествах, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны. А раз Россия не является членом ни одного из этих форматов, которые я перечислил, такого приглашения мы не направили», — пояснил Блажей Спыхальский.

При этом он отметил, что Владимиру Путину будет отправлено приглашение на торжества, посвящённые 75-й годовщине освобождения немецкого лагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в начале 2020 года. «Факт освобождения лагеря советскими войсками является историческим, неопровержимым, и здесь это сотрудничество с нашей стороны абсолютно оправданно», — резюмировал он.

Комментарии читателей на Interia:

Leeo: Президента Путина следует пригласить 17 сентября на годовщину нападения России на Польшу. Это логично, ведь 1 сентября будет президент Германии.



dobekpis: Теперь Путин не сможет спать по ночам — жаль парня.

ale jak to: Ведь президент России — это близкий друг Качоренки?

Rx: Словакия вместе с Гитлером в 1939-м тоже напала на Польшу. Их тоже пригласили???

Iron Ja: С Россией не надо вести дискуссию. Это образование, которое баламутит в маленьких и слабых государствах. Больших стран она боится.

wolni: Разница между Польшей и Россией состоит в том, что Россия празднует триумф победы, а Польша — поражение и оккупацию народа.

doct: Искусство создавать себе врагов — не пригласить Россию. Почему мы в этом так хороши?

Smok: А почему мы должны его приглашать? Он нам угрожает, устанавливает ракеты, направленные против нас, содержит троллей в интернете, а мы должны притворяться, что ничего не происходит?

Jacek: США и Израиль правят поляками и ссорят их с соседями.

Gość: Пусть Путин сначала отдаст наш самолёт.

Hausmeister gras: Путин будет отмечать 17 сентября вместе с Туском.

realista: Нечем хвастаться. Соседа нужно приглашать.

Xx: А потом они плачут, что у нас самый дорогой газ и что они строят газопроводы в обход нас.

D: Это уже политическое дно, которое достигло физического дна. Польская русофобия — это верх безрассудства. С таким мощным соседом надо сотрудничать, а не раздражать его. Германия напала на нашу страну, и немца, однако, пригласили. У меня просто нет слов…