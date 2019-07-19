Польский политик: приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой неуместно

«Владимир Путин — это глава страны, которая совершает акты вооруженной агрессии по отношению к своим соседям», — этими словами вице-министр Польши Яцек Сасин объяснил отсутствие приглашения в адрес президента России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше. Политик подчеркнул, что Россия использует сегодня те же самые методы в отношении своих соседей, которые применялись против Польши 80 лет назад.

«На мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны в Варшаве будет присутствовать президент США Дональд Трамп, нам уже это подтвердили», — заявил в четверг вице-министр Польши Яцек Сасин.

Помимо президента Трампа в Польшу прибудут и другие главы государств. «Мы, как Польша, направили приглашения широкому кругу глав государств, следовательно, мы их ожидаем и убеждены в том, что это будут торжества мирового значения», — выразил надежду польский вице-министр.

В свою очередь касательно вопроса официального визита президента России Владимира Путина, Сасин сказал, что президент России является главой страны, которая совершает акты вооруженной агрессии по отношению к своим соседям. «Я считаю, что было бы неуместным, чтобы почитать годовщину вооруженной агрессии на Польшу с участием главы государства, который сегодня действует теми же самыми методами по отношению к своим соседям», — подчеркнул политик.

На вопрос о том, почему мероприятия пройдут в Варшаве, а не на Вестерплатте в Гданьске, Сасин сказал, что именно Варшава является столицей Польши. «У нас есть столица, здесь проходят самые важные государственные торжества, именно в столице. И такое решение было принято, что эти мероприятия будут происходить именно в столице, при этом Вестерплатте также будет выступать в качестве важного элемента этих мероприятий», — резюмировал он.