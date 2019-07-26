Wyborcza: польская прокуратура снова хочет допросить переводчицу переговоров Туска и Путина

Государственная прокуратура Польши снова пытается допросить переводчицу Дональда Туска Магдалену Фитас- Дукачевскую, которая переводила его разговор с Владимиром Путиным в 2010 году сразу же после смоленской катастрофы, и в результате которого следствие было передано российской стороне, пишет польский журналист Войцех Чуховский. В издании Gazeta Wyborcza он отмечает, что этом деле очевиден политический подтекст, поскольку оно вновь всплыло на фоне предвыборной кампании в парламент.

Переводчицу Туска освободили от сохранения секретности. Прокуратура хочет, чтобы она рассказала о переговорах бывшего премьер-министра Польши с Владимиром Путиным, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Войцех Чухновский. «Это нарушает принципы демократического государства, фундаментом которого является сохранение в тайне переводимых документов», — написала Магдалена Фитас- Дукачевская после очередного освобождения её прокуратурой от сохранения секретности.

Дело касается показаний, которые Фитас-Дукачесвкая должна была дать следствию по делу о так называемой дипломатической измене. По мнению прокуратуры и политиков партии «Право и справедливость», Дональд Туск совершил эту измену на месте смоленской катастрофы, напоминает автор.

Ещё недавно казалось, что вопрос этот был закрыт. В марте 2019 года суд признал правоту переводчицы и вынес приговор, что прокуратура не указала оснований для освобождения её от этой секретности. Следователи хотели её допросить, потому что 10 апреля 2010 года она присутствовала во время переговоров делегации тогдашнего премьера Дональда Туска с тогдашним премьером России Владимиром Путиным. Политики разговаривали в Смоленске, определяя дальнейшие действия на месте трагедии. Именно там дело могло дойти до «измены», в которой Туска обвиняет бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич, рассказывает он.

Фитас-Дукачевская сначала придерживалась позиции, что она обязана соблюдать профессиональную тайну. Её поддержали организации, объединяющие переводчиков, а также политиков, разговоры которых она переводила в прошлые годы, подчёркивает Чухновский.

Но 12 июля Государственная прокуратура издала очередное постановление об освобождении переводчицы от секретности. Фитас-Дукачевская сообщила об этом омбудсмену Польши и в Хельсинкский фонд по правам человека в Польше: «Я считаю, что это явным образом нарушает принципы демократического правового государства и нарушает стандарты профессии, фундаментом которой является сохранение в тайне переводимых разговоров. Прежде всего, это лишает обычных граждан доверия к переводчику, которым они должны воспользоваться в разных, часто сложных для них жизненных ситуациях».

По её мнению, решение прокуратуры имеет политический подтекст. Планирование допроса переводчицы Дональда Туска непосредственно перед парламентской кампанией, а также во время этой кампании указывает на то, что прокуратура руководствуется не мотивами, связанными с успешным завершением следствия, а политическими интересами и хочет использовать эти действия в избирательной кампании.

Постановление переводчица обжалует, и оно явно снова попадёт в суд. Обоснование решения прокуратуры предположительно он содержит новые аргументы в пользу освобождения переводчицы от сохранения конфиденциальности. Когда государственная прокуратура в первый раз хотела допросить Фитас-Дукачевскую, сообщалось, что целью следствия является более точное определение обстоятельств, в которых было принято решение, связанное с передачей Российской Федерации права для исследования причин катастрофы, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Войцех Чухновский.