Wyborcza: польская прокуратура снова хочет допросить переводчицу переговоров Туска и Путина

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1+1: родители школьников в Авдеевке взбунтовались против перехода на украинский язык 1+1
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В Вашингтоне ожидают скорого возобновления консультаций с Пхеньяном
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что консультации между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова будут возобновлены примерно через две недели.
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Помпео: США предпочли бы, чтобы Турция не вводила в строй С-400
Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью Bloomberg заявил, что Вашингтон предпочёл бы, чтобы Анкара не вводила в строй поставленные ей ЗРК С-400 из России.
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Сенат США утвердил Марка Милли на пост главы комитета начальников штабов
Сенат США утвердил кандидатуру генерала Марка Милли на должность председателя Объединённого комитета начальников штабов.
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Колашинац отбился от вооружённых преступников
Боснийский защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац и его партнёр по команде Месут Озил подверглись нападению вооружённых людей в северном районе Лондона.
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Моряки с задержанного на Украине танкера прибыли в аэропорт Кишинёва
Члены команды российского танкера, задержанного в украинском порту Измаил, прибыли в аэропорт Кишинёва, откуда они отправятся в Москву. Об этом информирует РИА Новости.
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СМИ: «Спартак» отдал Ломовицкого в аренду «Арсеналу»
Тульский «Арсенал» арендовал 21-летнего полузащитника «Спартака» Александра Ломовицкого до конца сезона.
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Порошенко получил повестку ГБР на следующий допрос
Государственное бюро расследований (ГБР) вручило бывшему президенту Украины Петру Порошенко повестку на следующий допрос.
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Комитет сената США призвал воздержаться от внедрения онлайн-голосования
Комитет сената конгресса США по разведке рекомендует воздержаться от внедрения электронного голосования на выборах на фоне расследования комитета о «российском вмешательстве». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад комитета.
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Самолёт французской пилотажной группы выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Перпиньян-Ривесальт, расположенном на юге Франции, самолёт французской пилотажной группы Patrouille de France выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
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Черевченко заявил, что не будет оправдывать поражение «Нефтчи» дебютом в еврокубках
Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с азербайджанским «Нефтчи».
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Эксперт оценил заявление конгресса США о «российском вмешательстве»
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT заявление комитета по разведке сената конгресса США, который в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах.
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В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба. Об этом информирует РИА Новости.
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Тренер «Нефтчи»: к «Арсеналу» нужно относиться всерьёз
Главный тренер азербайджанского «Нефтчи» Роберто Бордин предостерёг своих подопечных от недооценки соперника, несмотря на победу в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы с тульским «Арсеналом» (1:0).
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В Большом театре показали «Эффект Пигмалиона» Эйфмана
На Исторической сцене Большого театра в Москве состоялся показ спектакля «Эффект Пигмалиона» Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.
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Более 5,5 тысячи жителей ДНР получили паспорта России
Более 5,5 тыс. жителей самопровозглашённой Донецкой народной республики получили российские паспорта. Об этом сообщили в миграционной службе МВД ДНР.
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Кузнецова рассказала о ситуации с американской визой
Российская теннисистка Светлана Кузнецова затрудняется назвать причину задержки в вопросе продления американской визы.
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Порошенко и Волкер провели переговоры
Бывший украинский президент Пётр Порошенко обсудил со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО.
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Клишина назвала участие на ЧР по лёгкой атлетике ступенькой в подготовке к ЧМ
Российская легкоатлетка Дарья Клишина подвела итоги собственного выступления на чемпионате страны, на котором она завоевала золотую медаль в секторе прыжков в длину.
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В конгрессе США заявили о «вмешательстве России» в инфраструктуру выборов
Комитет по разведке сената конгресса США в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на доклад комитета.
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В Германии зафиксирован новый температурный рекорд
В немецком городе Линген температура воздуха поднялась до +42,6 °C, что является самым высоким показателем для Германии за всю историю метеонаблюдений.
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Госдеп: конкретных сроков принятия санкций против Турции из-за С-400 нет
Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус на брифинге заявила, что конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем нет.
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Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» сыграть вничью с «Ордабасы» в квалификации ЛЕ
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы чешская «Млада-Болеслав» на своём поле сыграла вничью с «Ордабасы» из Казахстана.
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Подозреваемого в убийстве на детской площадке в Раменском задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в городе Раменское Московской области. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального ГУ МВД Татьяну Петрову.
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В Госдуме оценили решение Аббаса о приостановке действия соглашений с Израилем
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение палестинского лидера Махмуда Аббаса о приостановке выполнения всех мирных соглашений с Израилем.
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Ломаченко почтил память погибшего российского боксёра Дадашева
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) с приставкой Super и по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в лёгком весе Василий Ломаченко почтил память погибшего российского коллеги Максима Дадашева.
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Капитан задержанного на Украине танкера рассказал о состоянии экипажа
Капитан российского танкера, задержанного на Украине, Илья Дробянко в беседе со Sputnik Молдавия сообщил, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.
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Эрдоган назвал итогом тёплых отношений отмену виз Россией
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отмена Россией визового режима для граждан Турции стала возможной благодаря диалогу и тёплым отношениям между двумя странами.
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В Сочи из-за непогоды обвалилось десять метров автодороги
В результате проливных дождей в Сочи повреждён десятиметровый участок автодороги А-147 «Джубга — Сочи».
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«Арсенал» минимально уступил «Нефтчи» в квалификации Лиги Европы
Тульский «Арсенал» уступил азербайджанскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
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Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем
Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем. Об этом он сообщил по итогам прошедшего заседания палестинского правительства.
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Медведев призвал избавлять учителей от излишней отчётности
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» призвал постепенно избавить учителей от излишней отчётности.
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СМИ: «Зенит» заинтересован в переходе футболиста Наингголана
В сферу интересов действующего чемпиона России по футболу попал полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан.
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В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
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Феттель заявил, что не думал о завершении карьеры
Немецкий пилот команды «Формулы-1» Ferrari Себастьян Феттель заявил, что намерен продолжить выступления после текущего сезона.
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МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в шпионаже
Министерство внутренних дел Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева, заявив, что подозревает его в тайной деятельности в пользу ГРУ. Об этом информирует РИА Новости.
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Россия настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл встречу с временным поверенным в делах КНДР в Москве Чин Чжон Хёпом.
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СМИ: Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
Пуэрто-риканский боксёр Сабриэль Матиас отказался от гонорара за бой с россиянином Максимом Дадашевым, в результате которого соперник скончался из-за сильного отёка мозга.
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МИД России: моряки с задержанного танкера покинули территорию Украины
В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что члены экипажа задержанного в Керченском проливе российского танкера покинули территорию Украины. Об этом информирует ТАСС.
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Воробьёв назвал сроки закрытия полигона «Воловичи»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, когда будет закрыт полигон «Воловичи».
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В Подмосковье пройдёт Кубок Александра Овечкина
В Подмосковье состоится турнир, названный в честь нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
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СМИ рассказали о внутренних проблемах «Нафтогаза»
Управление маркетинговых исследований НАК «Нафтогаз Украины» подготовило документ, касающийся ситуации с корпоративной реорганизацией госкомпании. В нём говорится о возникших внутри компании проблемах.
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Сборная России разгромила команду Азербайджана в квалификации ЧМ по пляжному футболу
Во втором поединке второго группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2019 года сборная России крупно обыграла команду Азербайджана.
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В Белом доме назвали темы переговоров Трампа и Зеленского
Американский и украинский президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский в рамках телефонных переговоров обсудили сотрудничество двух стран в экономике и энергетике. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
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СК возбудил дело из-за убийства на детской площадке в Раменском
Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на детской площадке в городе Раменское.
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В СБУ не нашли оснований для задержания российских моряков
В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли основания для задержания членов экипажа российского танкера в порту Измаил. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление спецслужбы.
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«Рубин» объявил о переходе футболиста Кипиани
Полузащитник Ника Кипиани стал новым футболистом клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин».
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В Киеве сообщили детали переговоров Зеленского с Трампом
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились подробно обсудить взаимодействие двух стран во время визита украинского лидера в Соединённые Штаты.
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В Госдуме оценили слова депутата Рады о ненадобности ПЦУ
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о том, что неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) никому не нужна.
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Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на матчи отбора к ОИ-2020
Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на матчи отбора к ОИ-2020.
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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тысяч га
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 929 тыс. гектаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный лесопожарный центр.