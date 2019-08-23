Лiга.net: Украина и Россия готовятся к большому обмену
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что не знает как в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) отреагируют на дисквалификацию форварда сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за нарушение антидопинговых правил.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал дисквалификацию форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выступает против пересмотра Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Сборная России по баскетболу вылетела в Китай, где продолжит подготовку к чемпионату мира 2019 года.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен в перспективе, но не «сию секунду».
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала форварда сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 29 августа посетит Молдавию по приглашению премьер-министра республики Майи Санду.
Пуэрто-риканский рефери Луис Пабон будет обслуживать поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) россиянином Сергеем Ковалёвым и британцем Энтони Ярдом.
Гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов в беседе с URA.RU рассказал о судьбе самолёта Airbus A321, совершившего жёсткую посадку в Московской области.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, перенёсший срочную операцию, идёт на поправку.
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил заявление лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возможности возвращения России в формат G8.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о ситуации с заключением контрактов с биатлонистами российской сборной.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с Росгвардией пресекла на территории Калужской области деятельность религиозно-экстремистской ячейки, осуществлявшей сбор и перевод средств в Сирию для «Исламского государства»*.
Полузащитник курского футбольного клуба «Авангард» Дмитрий Коробов избежал серьёзных санкций за нарушение антидопинговых правил.
Продажи планшетов в России упали на четверть в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику «Связного».
Член-корреспондент РАН эпидемиолог Юрий Куличенко в беседе с URA.RU прокомментировал данные об опасных комарах на юге России.
Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко в беседе со «Взглядом» рассказал о фестивале «Таврида — АРТ» в Крыму.
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей. Соответствующий приказ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана на два месяца.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал мнение о возможном уходе из команды костариканского голкипера Кейлора Наваса.
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о слухах относительно возможного перехода в команду бразильского форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск и Москва могут парафировать программу действий по интеграции в Союзном государстве в сентябре.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов поддержал в разговоре с RT проработку ответных мер на испытание Соединёнными Штатами новой ракеты.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о ситуации с поставками экипировки для российской сборной на сезон-2019/20.
Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, с кем из игроков тура поддерживает дружеские отношения.
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что появились сигналы, которые позволяют надеяться на скорое урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе.
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил вопросы сотрудничества со своим абхазским коллегой Мерабом Кишмарией, сообщает телеканал «Звезда».
Маловероятно, что Киеву удастся удержать санкции и сохранить изоляцию России, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Бриг «Херсонес» с алыми парусами примет участие в фестивале «Таврида — АРТ», сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко.
Российский автомобиль Aurus Senat Sedan в базовом исполнении будет стоить 18 млн рублей.
Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился ожиданиями от предстоящего сезона-2019/20.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о предстоящих переговорах со спортсменами по ситуации с подписанием новых контрактов.
Сайт украинского журнала «Новое время» удалил материалы, которые оскорбляли государственный гимн России. Об этом заявили в пресс-службе Роскомнадзора.
Возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi Superjet 100 не ударит по имиджу авиастроения в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Матчевая встреча сборных России и Японии по сумо пройдёт 4 сентября во Владивостоке в рамках спортивной программы V Восточного экономического форума.
Правительство России продлило на год срок действия режима уничтожения санкционных товаров из США, ЕС и ряда других государств, которые запрещены к ввозу на территорию страны с 2015 года в ответ на антироссийские санкции.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT назвал спланированной акцией действия США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть, сообщает РИА Новости.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес России в нарушениях Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), чтобы прикрыть свои планы покинуть соглашение.
Фельдшер после осмотра в суде обвиняемого в России в шпионаже американца Пола Уилана сообщила, что он не нуждается в госпитализации.
Бывший защитник, а ныне член тренерского штаба академии московского «Спартака» Василий Кульков болен раком.
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
Президент России Владимир Путин поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты. Он также призвал принять меры по подготовке симметричного ответа.
Итальянский футбольный клуб «Наполи» объявил о переходе нападающего сборной Мексики Ирвинга Лосано из голландского ПСВ.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал уровень отношений России и Украины в контексте сообщений о возможном обмене удерживаемыми лицами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава Украины Владимир Зеленский просил у Минска поддержки.
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянин Сергей Ковалёв и британец Энтони Ярд прошли официальную процедуру взвешивания.