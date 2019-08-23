Лiга.net: Украина и Россия готовятся к большому обмену

В российских и украинских СМИ появилась информация, что большая группа украинских граждан в ближайшие несколько дней может вернуться домой, и Киев и Москва ведут по этому поводу переговоры. Как пишет издание «Лiга», реалистичность обмена возрастает из-за интереса России восстановить формат «Большой восьмёрки», поэтому возвращение заключённых — предмет торга за возвращение Москвы в G8.

После обсуждения украинско-российских отношений в Париже между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным в начале недели, несколько российских изданий сообщили о подготовке обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Как пишет «Лiга», газета «Коммерсантъ» процитировала неизвестного собеседника, который утверждал, что страны «вышли на финальную стадию переговоров» и что на Украину вернутся моряки, задержанные в Керченском проливе. По данным газеты, это произойдёт до конца августа.

Российский «Интерфакс» сообщил, что пятеро украинских заключённых были этапированы из регионов в московское СИЗО Лефортово, где уже пребывают украинские моряки. А российский сайт «РБК», в свою очередь, опубликовал разговор с источником, который подтвердил, что передача моряков возможна под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой и она состоится в августе.

С украинской стороны о готовящемся обмене «Лiге» рассказал собеседник в руководстве Генпрокуратуры.

«Мы работаем над этим вопросом», — сказал он.

Также из других источников в правоохранительных органах стало известно, что обмен должен пройти по формуле «33 на 33». Однако официально все органы власти на Украине отказали в предоставлении любых комментариев по вопросу обмена в силу различных причин.

Как отмечает издание, реалистичность обмена возрастает из-за интереса России восстановить формат «Большой восьмёрки». Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль отметила, что мировые лидеры ждут от России знаков и шагов, показывающих её стремление вернуться в клуб сверхдержав. Таким образом, возвращение заключённых — предмет торга за возвращение России в G8.

«Если обмен состоится, то никаких быстрых международных бонусов для Москвы не даст. Он станет первым шагом, после которого возможны будут следующие», — говорит эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. Украина и Европа, с одной стороны, и Россия — с другой, смогут больше доверять друг другу, при этом противоречия никуда не денутся, считает он.

По его мнению, восстановление G8 может произойти через какое-то время.

«Франция, как и Германия, понимает, что диалог с Москвой им необходим», — говорит эксперт.

Он считает, что европейцы понимают, что ситуация в отношениях ЕС — Россия в тупике «и делать дальше вид, что Россия подвергнута остракизму, смысла нет».

«Возврат в «Большую восьмёрку» — большой аванс, и Макрон отдавал себе отчёт в том, что это рискованная игра. Но, с другой стороны, он может всегда заявить, что это позиция Франции, а окончательное решение зависит от остальных», — подчеркнул международник.